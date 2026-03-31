Se inauguró la Planta de Elaboración de Alimentos en el exComcar

Quemadores

“Se designó también un funcionario encargado para implementar una modalidad de trabajo con un método establecido, mayores controles de higiene y calidad en el proceso de elaboración y distribución de la comida. Este proceso será complementado con una adecuada entrega de los alimentos, para lo que hemos provisto un tractor con zorra y dos motocargos, a efectos de disminuir los tiempos de entrega y garantizar también la higiene en la distribución”, dijo Juanche.

Además, este proceso de infraestructura cuenta con los aportes técnicos del plan de alimentación elaborado por las nutricionistas de la Coordinación de Salud de la Subdirección Nacional Técnica del INR.