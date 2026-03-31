Se inauguró la Planta de Elaboración de Alimentos en el exComcar

En el marco de las medidas presentadas para la mejora en la estructura del sistema penitenciario, se construyó la Planta de Elaboración de Alimentos del Complejo de Unidades N° 4 (exComcar), con el objetivo de brindar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad, la cual fue inaugurada hoy con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro.
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Durante su discurso, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, afirmó que no solo se inauguró una “planta de elaboración de alimentos, sino que abrimos una puerta real hacia la dignidad, el trabajo y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Este espacio representa una oportunidad concreta para construir habilidades, asumir responsabilidades y recuperar el sentido de propósito, elementos todos fundamentales para construir un futuro diferente”.
Las disposiciones de la Planta de Elaboración de Alimentos
La planta cuenta con 12 quemadores realizados enteramente en el Polo Industrial del Complejo Santiago Vázquez, al igual que “la instalación definitiva de extractores y una campana de cocina, también elaborada por el Polo Industrial, la finalización de instalaciones eléctricas, la iluminación y la puesta a tierra de la red eléctrica, pruebas de bomba, tanque de reserva y manguera contra incendios y, por supuesto, la capacitación del personal que trabajará en este sector”, explicó la directora del INR.
“Se designó también un funcionario encargado para implementar una modalidad de trabajo con un método establecido, mayores controles de higiene y calidad en el proceso de elaboración y distribución de la comida. Este proceso será complementado con una adecuada entrega de los alimentos, para lo que hemos provisto un tractor con zorra y dos motocargos, a efectos de disminuir los tiempos de entrega y garantizar también la higiene en la distribución”, dijo Juanche.
Además, este proceso de infraestructura cuenta con los aportes técnicos del plan de alimentación elaborado por las nutricionistas de la Coordinación de Salud de la Subdirección Nacional Técnica del INR.