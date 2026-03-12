Directora del INR mostró preocupación por el crecimiento de la población carcelaria

Juanche, entrevistada en Show de Legítima Defensa (Caras y Caretas), sostuvo que "es como un estado penal enorme para el tamaño de nuestro país", sostuvo. Y agregó que se trata de "la tasa de prisionización más alta de América del Sur, la octava a nivel mundial y no decrece".

Política criminal

Destacó que se trata de una "consecuencia de la política criminal que ha tomado el Estado, del uso predominante de la cárcel como respuesta a las conductas infractoras, a las severas, a las más o menos severas y a las leves y a las muy leves, porque la cárcel se usa fundamentalmente para todo".

"Y con resultados bastante negativos", subrayó. Y agregó que "el indicador por excelencia" es el índice de reincidencia, "aún con cifras bastante viejas que no están actualizadas, porque son datos de 2019 estimados en 2023, que dicen que a los tres años de egresados el 65.4% de las personas regresa a la cárcel".

Respecto a los anuncios del presidente Yamandú Orsi en su mensaje a la Asamblea General, Juanche indicó que "el país viene registrando crecientemente fenómenos de criminalidad a los que no está acostumbrados, relacionados con el crimen organizado, fundamentalmente con el crimen transnacional, además, no solamente a nivel de las bandas locales, sino conexiones con los países limítrofes, sobre todo con la región".

Las últimas operaciones de la Policía, que "permitieron el apresamiento de grandes líderes", para Juanche "han confirmado esto".

Sin preparación

"El país realmente no estaba preparado en su sistema carcelario para alojar a lo que en otros países se conoce como un régimen de alto riesgo, que justamente es un sistema de prisión que toma en cuenta perfiles que no responden a la criminalidad ordinaria o a los delitos económicos o contra la propiedad, que está acostumbrados, sino que reviste además niveles importantes de riesgo para la seguridad pública".

Por eso "estamos planificando las dos unidades de pequeño porte, porque también lo señala toda la evidencia, la experiencia internacional comparada, este tipo de prisiones nunca puede ser grande porque no hay tantas personas con ese perfil".

Pero además, "nunca pueden ser prisiones de gran porte, porque se aconseja que sean regímenes muy vigilados. Y eso se hace en pequeñas unidades".

"De modo que serán dos, de pequeño porte, seguramente en el retorno de las 50 plazas cada una de ellas, y se construirán en el correr de esta administración", explicó.

Prevención

Más adelante hizo referencia a la prevención del delito. "Creemos que sólo la cárcel como prevención terciaria, como incapacitación temporal, es además de uso ineficiente, porque cuesta carísimo, es ineficaz porque tiene pésimos resultados".

"Por eso las políticas de prevención en territorio desde la primera infancia hasta las adolescencias, son fundamentales", indicó. Y agregó que "hay que mirar esto desde la perspectiva de la economía social o de las políticas sociales o del estado de bienestar, por decirlo en términos más clásicos, pero también hay que pensar en que es necesario racionalizar el uso de la cárcel".