Se picó: García "le emendó la plana" a Ripoll y ella "le pegó duro" a Da Silva

Directamente, García dijo que el líder será Luis Lacalle Pou. Es más, el líder de Alianza País dijo: “Yo quisiera que (Lacalle Pou) fuera el presidente del Directorio. Yo desearía eso, porque creo que allí está depositada la institucionalidad formal y también el liderazgo político real del partido, que es de Luis, nadie discute hoy quién lidera el Partido Nacional; pero si lo será o no lo será no lo defino yo, lo va a definir Luis” (¿y no Ripoll?).

“Hablaba todas las mañanas con Álvaro”

Este mismo lunes, pero mucho más temprano, en una entrevista con el programa “Doble click”, de FM Del Sol, Ripoll volvió a hablar y “colocó en su lugar” al inefable senador Sebastián Da Silva.

Da Silva había declarado en una nota con Montevideo Portal, que era imposible comunicarse con Álvaro Delgado, porque el entonces candidato a la presidencia estaba flanqueado por una suerte de guardia que no dejaba que le llegara nada.

Ante esto, Ripoll dijo esta mañana que le parece que Da Silva “se equivoca en algunas cosas y te diré que hasta me sorprendí”. Y agregó: “Hay hasta publicaciones vigentes al día de hoy donde el propio el senador se planteaba como más ripollista que nadie”.

Sobre ese asunto de la guardia que rodeaba a Delgado, afirmó: “No es verdad, no había un séquito, ni un grupo cerrado […] [Da Silva] “hablaba todos los días en las mañanas con Álvaro Delgado. El senador Da Silva participó en toda la interna y participó en el comando político durante todo el proceso donde se resolvía la campaña. Cómo se hacía, qué se hacía. Era absolutamente cercano”.

Entonces, ¿quién dice la verdad en este pase de factura?

Ripoll y la autocrítica

“Creo que tenemos que elevar la mira. La autocrítica, primero que nada”, dijo Ripoll este sábado, en un acto de la agrupación D Centro. “Los trapitos sucios se lavan en casa. Hoy tenemos por delante una elección fundamental. El período electoral no terminó. Obviamente que era importante y trascendente tener un nuevo gobierno liderado por el Partido Naciona. No se dio. Y no fue porque no lo hicimos todo, sino porque la gente decidió, y habrá que después ir a hablar con la gente en cada rincón del país para ver por qué decidió lo que decidió y para ver por qué quizá no entendió lo que proponíamos, pero eso para después de mayo”.

Sostuvo también que “vamos a ser los garantes de la exigencia cotidiana, de que cada cosa que prometieron, cada cosa que dijeron que iban a hacer, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer que lo cumplan en el Parlamento y en cada organismo”.