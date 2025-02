Sebastán Valdomir asumió como presidente de la Cámara de Representantes

A pesar de ello, el legislador consideró que aún queda mucho por avanzar, sobre todo en lo que refiere a las “infancias, a las expectativas de los jóvenes, a las desigualdades entre varones y mujeres, a las desigualdades territoriales de desarrollo, a la violencia en la sociedad, a la situación en las cárceles, y a la ausencia de transparencia institucional, entre otros temas”.

Exhortó a dejar de lado las descalificaciones entre los distintos partidos políticos y bregó para que el ámbito del Parlamento sea un espacio “para el diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas dentro de los valores democráticos y republicanos”.

“Si cada bancada adopta una postura de no dialogar y aferrarse solamente a su agenda de prioridades, y no nos animamos a intercambiar y buscar puntos de contacto de esas diferentes agendas, entonces no saldrá de aquí ningún proyecto aprobado. Si eso pasa no habrá ganado nadie, le habremos fallado a la ciudadanía”, aseguró Valdomir.

Por otro lado, homenajeó el hecho de que hoy se cumplan 40 años de democracia en el Uruguay y que en 2025 sea el centenario de la construcción del Palacio Legislativo.

“Durante este tiempo, múltiples generaciones han participado contribuyendo a la elaboración de una legislación contemplativa con la coyuntura que nuestro país enfrentaba en cada momento de su extensa y rica historia”, indicó.

Y reiteró que, como representantes de la ciudadanía, tienen como mandato “generar acuerdos, mirar lejos y generar condiciones para procesar transformaciones de carácter estructural. No podemos menos que estar a la altura del mandato ciudadano”, sostuvo el presidente de la Cámara de Representantes.

Agregó que todas y todos los integrantes de este Parlamento deben actuar de forma transparente, ética y rendir cuentas. “Tenemos que honrar la responsabilidad que el pueblo uruguayo ha depositado en nosotros, por lo cual tenemos la obligación de ser buenos representantes”, dijo.

Y adelantó que impulsarán “todos los mecanismos” que acerquen el trabajo parlamentario a la sociedad en su conjunto. “El objetivo es acercar el trabajo parlamentario a la gente; tomar decisiones y legislar basados en datos, en información de calidad, en objetivos claros. Esto requiere mejorar y profundizar aquellos mecanismos por los cuales la ciudadanía puede proponer ideas, interactuar con los legisladores y ser parte de una ciudadanía activa; colaborar y ayudar con la capacitación continúa de los parlamentarios, en temas que preocupan e impactan en las condiciones de vida de la gente en los tiempos que corren”, indicó el legislador.

Esto implica, según explicó, continuar y fortalecer programas que han sido impulsados inicialmente por otros presidentes de esta Cámara de Representantes, como el voto electrónico, que hoy ya es una realidad y que permite a cada ciudadano saber con precisión qué votó cada parlamentario en las sesiones plenarias de la Cámara.

A su vez, Valdomir destacó el Programa de Participación Ciudadana del Parlamento Uruguayo (PROPACI), y el Programa de Modernización Legislativa (PROMOLE) y adelantó que serán re-impulsados para mantener canales de intercambio con la ciudadanía.

“Les invito a hacer de estos cinco años un período de transformaciones que tengan en el centro el bienestar de todas las personas que habitan este país; y buscar la construcción de acuerdos, desde las distintas miradas que existen en cada uno de los partidos que están hoy representados en el Parlamento”, dijo Valdomir y, para que eso suceda , aseguró que “ninguno de los que estamos aquí hoy debería considerar al otro como un enemigo”.

“Hay que hacer todos los esfuerzos posibles a nuestro alcance para cuidar la convivencia política en nuestro país. Nadie niega que habrá una bancada de gobierno y bancadas de oposición. Por eso es de esperar que no siempre estemos de acuerdo. La búsqueda de acuerdos y soluciones a los problemas de nuestro país son una responsabilidad de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, que tenemos el deber de aportar al principal objetivo nacional: que Uruguay siga un camino de desarrollo inclusivo y sustentable”, consideró.

Y añadió que los tres ejes que deberían posicionarse en el centro de la agenda son la tolerancia, el diálogo político y la preocupación por la convivencia democrática en el ámbito parlamentario, con el fin de promover las mejores condiciones hacia una democracia representativa, deliberativa y efectiva en sus resultados.

Al finalizar su exposición, Valdomir citó un fragmento del discurso del futuro presidente, Yamandú Orsi, cuando fue electo el pasado 24 de noviembre: “Queremos un país que no deje a nadie atrás, desde el punto de vista económico, social y también político; un país en el que tenemos por supuesto diferencias en nuestro pensamiento, pero que nunca debiera dar lugar para el agravio. Sigan abrazando las banderas de las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y por sobre todas las cosas una república democrática con futuro”.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Representantes dijo que tienen por delante “una responsabilidad histórica” e invitó a hacer de estos cinco años “un período de transformaciones que tengan en el centro el bienestar de todas las personas que habitan este país y que la patria sea finalmente para todos y todas”.