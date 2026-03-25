Caso Cardama: de la "ansiedad" de la Coalición Republicana a la tranquilidad de Lazo

"Camiones" de información

Consultada sobre este tema, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo a La Diaria que su cartera sigue “trabajando en recopilar esa información” y que “no es sencillo”. “No es sencillo porque el ministerio tiene un sinfín de tareas además del caso Cardama” y son “varios camiones, si se quiere, de información”, remarcó. A esto se suma, apuntó la ministra, que se definió un lapso temporal extenso como objeto de la investigación, desde 2010 hasta la actualidad. “Por lo tanto, eso requiere tiempo, pero no tengan duda de que toda la información que fue requerida se va a entregar”, aseguró.

Acotó que “por algo se fijaron seis meses en esta investigadora. Creo que no va uno todavía. Así que esa ansiedad que tienen… yo creo que es legítima, porque yo también fui legisladora, pero si se fijaron seis meses, no pueden pretender que en un mes entreguemos toda la información que tenemos que entregar”, cuestionó.

Sobre las opciones que maneja el gobierno para la adquisición de las patrulleras tras la rescisión del contrato con Cardama, Lazo dijo que el gobierno se comprometió a adquirir las embarcaciones. “Cuando uno asume un compromiso tiene que exhaustivamente pelear para cumplirlo, y en eso estamos”, manifestó.