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Política Cardama | Coalición Republicana | Lazo

6 meses para investigar

Caso Cardama: de la "ansiedad" de la Coalición Republicana a la tranquilidad de Lazo

"Toda la información que fue requerida se va a entregar, pero no pueden pretender que en un mes entreguemos toda la información que tenemos", dijo Lazo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
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El caso Cardama sigue dando que hablar y mientras el gobierno recopila información, la oposición ya comenzó a cuestionar el accionar del Ministerio de Defensa, a un mes de instalada la investigadora.

Legisladores de la Coalición Republicana que integran la comisión de la Asamblea General con fines de investigación sobre las patrulleras oceánicas hicieron una conferencia de prensa este martes para cuestionar que el gobierno entregó a ese ámbito parlamentario el jueves solo el 20% de la información que había solicitado.

“Queremos transmitirle a la opinión pública nuestra enorme preocupación, nuestra gran sorpresa, ante “una respuesta notoriamente insuficiente, claramente incompleta en cuanto a los documentos que se solicitaron”, comenzó diciendo el diputado nacionalista Pablo Abdala. Acotó que el 80% que no se entregó “no solo es la mayor parte de la documentación, sino que además allí hay elementos o antecedentes que son absolutamente indispensables para el trabajo de la comisión, y para investigar y profundizar en el análisis de los hechos que la comisión tiene a estudio”.

"Camiones" de información

Consultada sobre este tema, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo a La Diaria que su cartera sigue “trabajando en recopilar esa información” y que “no es sencillo”. “No es sencillo porque el ministerio tiene un sinfín de tareas además del caso Cardama” y son “varios camiones, si se quiere, de información”, remarcó. A esto se suma, apuntó la ministra, que se definió un lapso temporal extenso como objeto de la investigación, desde 2010 hasta la actualidad. “Por lo tanto, eso requiere tiempo, pero no tengan duda de que toda la información que fue requerida se va a entregar”, aseguró.

Acotó que “por algo se fijaron seis meses en esta investigadora. Creo que no va uno todavía. Así que esa ansiedad que tienen… yo creo que es legítima, porque yo también fui legisladora, pero si se fijaron seis meses, no pueden pretender que en un mes entreguemos toda la información que tenemos que entregar”, cuestionó.

Sobre las opciones que maneja el gobierno para la adquisición de las patrulleras tras la rescisión del contrato con Cardama, Lazo dijo que el gobierno se comprometió a adquirir las embarcaciones. “Cuando uno asume un compromiso tiene que exhaustivamente pelear para cumplirlo, y en eso estamos”, manifestó.

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