Detienen a soldados de Marset que estaban planificando una venganza en Bolivia

La planificación de los atentados fue revelada por el acceso que tuvo la Policía a los mensajes en los celulares enviados por los detenidos a personas del extranjero, de donde se pretendía traer "delincuentes expertos en explosivos", apuntó el ministro.

Oviedo alertó que "el narcotráfico nunca viene solo", sino que siempre está "acompañado de terrorismo" y otros delitos como la trata, tráfico de personas y la corrupción en las instituciones.