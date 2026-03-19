Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Sebastián Marset | soldados | venganza

Tras la caída del líder

Detienen a soldados de Marset que estaban planificando una venganza en Bolivia

Detuvieron en Bolivia a cinco colombianos y dos ecuatorianos que eran miembros de la seguridad de Marset y planeaban atentados en venganza por su captura.

Sebastián Marset con soldados el PCC.

Sebastián Marset con soldados el PCC.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía de Bolivia detuvo a siete hombres (cinco colombianos y dos ecuatorianos), que formaban parte de la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que presuntamente estaban preparando atentados terroristas en el país en venganza por la captura del líder hace una semana, dijo este jueves el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Estaban "planeando venganza" por la detención de Marset

Los agentes capturaron a los extranjeros el miércoles en Santa Cruz de la Sierra y les incautaron "uniformes de corte militar", dijo Oviedo en una rueda de prensa. En tal sentido, detalló que entre los detenidos hay un exmilitar colombiano, de 30 años, que supuestamente era el líder. "Presumimos que eran del grupo de seguridad de Marset", apuntó Oviedo.

"Lo que me reporta la Policía es que estaban planeando venganza, atentados ante unidades policiales acá en Santa Cruz", expresó el jerarca en una entrevista con Asuntos Centrales.

La planificación de los atentados fue revelada por el acceso que tuvo la Policía a los mensajes en los celulares enviados por los detenidos a personas del extranjero, de donde se pretendía traer "delincuentes expertos en explosivos", apuntó el ministro.

Oviedo alertó que "el narcotráfico nunca viene solo", sino que siempre está "acompañado de terrorismo" y otros delitos como la trata, tráfico de personas y la corrupción en las instituciones.

FUENTE: EFE

Temas

Te puede interesar