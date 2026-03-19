La Policía de Bolivia detuvo a siete hombres (cinco colombianos y dos ecuatorianos), que formaban parte de la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que presuntamente estaban preparando atentados terroristas en el país en venganza por la captura del líder hace una semana, dijo este jueves el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Tras la caída del líder
Detienen a soldados de Marset que estaban planificando una venganza en Bolivia
Detuvieron en Bolivia a cinco colombianos y dos ecuatorianos que eran miembros de la seguridad de Marset y planeaban atentados en venganza por su captura.