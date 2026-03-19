Policía de Maldonado investiga si cocaína hallada en operativo era de Marset

Trezza remarcó que la información vinculada al sello se maneja con extrema cautela para no comprometer el avance del caso y que el trabajo se realiza en conjunto con la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DNRTID). “Estamos manejando mucha información reservada para poder continuar con las operaciones”, sostuvo.

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Derivaciones de la investigación

El jefe policial subrayó, además, que la investigación no se limita a Maldonado y que existe una articulación activa con distintas unidades a nivel nacional. Trezza vinculó esta línea de trabajo con otros procedimientos en curso, entre ellos una operación que apunta al Primer Comando de la Frontera, con detenciones en Cerro Largo y nuevas actuaciones coordinadas con las jefaturas de Treinta y Tres y Rocha.

En ese esquema, destacó también el trabajo conjunto con la Policía Federal de Brasil, para interceptar rutas de ingreso de droga y armas de grandes organizaciones brasileñas que se expanden hacia otros países como Uruguay.

En ese sentido, entre los elementos incautados en los procedimientos recientes, Trezza hizo énfasis en la presencia de armamento con alto poder de fuego, en particular cargadores extensibles.

“Da un alto poder de fuego (…) es muy usado por las organizaciones”, explicó el jefe policial, al explicar que este tipo de dispositivos permite disparar 50 veces seguidas con pistolas modificadas.

La estrategia de la Policía local apunta a desmantelar en el funcionamiento integral de las redes de narcotráfico. “Se busca romper principalmente la parte económica y la de distribución (…) y dar la señal de que no hay impunidad”, señaló Trezza.