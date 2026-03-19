Policía de Maldonado investiga si cocaína hallada en operativo era de Marset

Un logo detectado en un ladrillo de cocaína incautado en San Carlos, en el marco de la operación No Tier 2, abrió una línea de investigación de alto impacto: el jefe de Policía de Maldonado, Comisario General (R) Víctor Trezza, confirmó que “podría pertenecer a una de las organizaciones” vinculadas a Sebastián Marset.
La pista surgió en el marco de una serie de procedimientos antidrogas desarrollados en las últimas horas, pero el foco de las autoridades está puesto en el logo hallado en un ladrillo de cocaína, un elemento que puede escalar la investigación desde el microtráfico hasta estructuras criminales de mayor alcance.
“Nunca descartamos nada porque en uno de los ladrillos de cocaína hay un logo muy significativo que podría pertenecer a una de las organizaciones”, afirmó Trezza. Consultado nuevamente sobre una eventual conexión con Marset, el jerarca fue contundente: “No se descarta”.
Trezza remarcó que la información vinculada al sello se maneja con extrema cautela para no comprometer el avance del caso y que el trabajo se realiza en conjunto con la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DNRTID). “Estamos manejando mucha información reservada para poder continuar con las operaciones”, sostuvo.
Derivaciones de la investigación
El jefe policial subrayó, además, que la investigación no se limita a Maldonado y que existe una articulación activa con distintas unidades a nivel nacional. Trezza vinculó esta línea de trabajo con otros procedimientos en curso, entre ellos una operación que apunta al Primer Comando de la Frontera, con detenciones en Cerro Largo y nuevas actuaciones coordinadas con las jefaturas de Treinta y Tres y Rocha.
En ese esquema, destacó también el trabajo conjunto con la Policía Federal de Brasil, para interceptar rutas de ingreso de droga y armas de grandes organizaciones brasileñas que se expanden hacia otros países como Uruguay.
En ese sentido, entre los elementos incautados en los procedimientos recientes, Trezza hizo énfasis en la presencia de armamento con alto poder de fuego, en particular cargadores extensibles.
“Da un alto poder de fuego (…) es muy usado por las organizaciones”, explicó el jefe policial, al explicar que este tipo de dispositivos permite disparar 50 veces seguidas con pistolas modificadas.
La estrategia de la Policía local apunta a desmantelar en el funcionamiento integral de las redes de narcotráfico. “Se busca romper principalmente la parte económica y la de distribución (…) y dar la señal de que no hay impunidad”, señaló Trezza.