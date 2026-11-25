Por su parte, el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, subrayó la importancia de respaldar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para abordar los desafíos del país, adelantó que se evaluarán los resultados de esta primera convocatoria para renovar el acuerdo y señaló que se avanza en otros convenios específicos surgidos de la visita de febrero. De la instancia también participó una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China encabezada por el director general de Cooperación Internacional, Zhu Xuehua.

Condiciones de postulación y requisitos

La convocatoria abarca todas las áreas del conocimiento y está dirigida a postulantes vinculados a instituciones nacionales públicas o privadas sin fines de lucro que cuenten con título de doctorado y experiencia de investigación en el campo al que se presentan.

Asimismo, los aspirantes deben tener hasta 45 años en el caso de los hombres o hasta 48 años en el caso de las mujeres, y acreditar un nivel intermedio o superior de inglés o chino. Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el sitio web de la ANII.