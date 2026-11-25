La Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) suscribieron este martes 24 de noviembre un acuerdo junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China para poner en marcha el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos Uruguay-China. La iniciativa contempla apoyos financieros de hasta 12.000 dólares por participante para cubrir pasajes, seguro médico y gastos de estadía en territorio chino.
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En esta primera edición, cada país financiará hasta cinco investigadores para realizar estancias de entre uno y seis meses en universidades, institutos de investigación y parques científicos y tecnológicos, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos, fortalecer las capacidades científicas y abrir nuevas vías de cooperación. En el ámbito local, el llamado es administrado por la ANII.
Cooperación bilateral y proyección institucional
Durante la firma del convenio, la coordinadora general de la Senci, Silvana Ravía, destacó que el acuerdo consolida una línea de trabajo conjunto impulsada en febrero de este año durante la misión oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi, ocasión en la que la secretaría firmó un memorando de entendimiento orientado a desarrollar este programa.
Por su parte, el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, subrayó la importancia de respaldar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para abordar los desafíos del país, adelantó que se evaluarán los resultados de esta primera convocatoria para renovar el acuerdo y señaló que se avanza en otros convenios específicos surgidos de la visita de febrero. De la instancia también participó una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China encabezada por el director general de Cooperación Internacional, Zhu Xuehua.
Condiciones de postulación y requisitos
La convocatoria abarca todas las áreas del conocimiento y está dirigida a postulantes vinculados a instituciones nacionales públicas o privadas sin fines de lucro que cuenten con título de doctorado y experiencia de investigación en el campo al que se presentan.
Asimismo, los aspirantes deben tener hasta 45 años en el caso de los hombres o hasta 48 años en el caso de las mujeres, y acreditar un nivel intermedio o superior de inglés o chino. Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el sitio web de la ANII.