Diálogo Social: Gobierno inició proceso de negociación con las AFAP

Destacó el ministro que sigue vigente la operación de AFAP públicas y privadas y que los fondos son propiedad de los afiliados. Queda a definir los costos y comisiones del sistema, la regulación de inversiones y portafolios, la competencia entre las AFAPs y posibles cambios en la organización del sector.

Indicó que al final de los 60 días, el gobierno evaluará si impulsa cambios legislativos o aplica ajustes por otras vías.

Oddone y las AFAP

"Ese trabajo está esencialmente afincado en asumir que el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema, porque el sistema tiene tres pilares", señaló el ministro.

Agregó que en segundo lugar, "está asumiendo que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas, que los fondos de ahorro individual son de propiedad de los individuos, de los afiliados, y que, por tanto, quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional", explicó el ministro de Economía.