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Política Diálogo Social | Gabriel Oddone |

Diálogo Social: Gobierno inició proceso de negociación con las AFAP

Durante 60 días el Gobierno y las AFAP negociarán, en forma reservada, el camino para asumir los cambios propuestos en el Diálogo Social.

Oddone se reunión con las AFAP.

Oddone se reunión con las AFAP.

 Gastón Britos / FocoUy
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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, mantuvo este lunes una reunión con representantes de las AFAP con la intención de abrir un proceso de trabajo de 60 días, con reuniones semanales y carácter reservado. La intención es analizar las recomendaciones del Diálogo Social y su instrumentación.

Así lo señaló el propio Oddone, que en declaraciones a la prensa indicó que el Poder Ejecutivo fue quien convocó esta reunión, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco de los cambios recomendados a raíz del Diálogo Social.

Precisó que en la reunión se acordó instalar un espacio de trabajo que funcionará de forma semanal por 60 días. Lo hará en forma "reservada" para "poder encontrar espacios de mejora en lo que el Poder Ejecutivo entiende es necesario" en términos de seguridad social.

Destacó el ministro que sigue vigente la operación de AFAP públicas y privadas y que los fondos son propiedad de los afiliados. Queda a definir los costos y comisiones del sistema, la regulación de inversiones y portafolios, la competencia entre las AFAPs y posibles cambios en la organización del sector.

Indicó que al final de los 60 días, el gobierno evaluará si impulsa cambios legislativos o aplica ajustes por otras vías.

Oddone y las AFAP

"Ese trabajo está esencialmente afincado en asumir que el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema, porque el sistema tiene tres pilares", señaló el ministro.

Agregó que en segundo lugar, "está asumiendo que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas, que los fondos de ahorro individual son de propiedad de los individuos, de los afiliados, y que, por tanto, quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional", explicó el ministro de Economía.

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