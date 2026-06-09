Según Cabildo Abierto las dos investigadoras para ASSE son "una payasada"

En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes se tratarán las famosas propuestas de comisiones investigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Primero se pondrá a votación la que presentó el Partido Nacional (PN), que plantea analizar la gestión desde 2015 hasta la fecha. Luego se debatirá la impulsada por el Frente Amplio (FA), que propone investigar la gestión de la administración anterior, de 2020 a 2024.
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La negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional para conformar una sola investigadora, como pasó con el caso Cardama, se dio por terminada hace varios días y, por ahora la situación sigue igual: como Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, solo vota la comisión presentada por la oposición, y Cabildo Abierto (CA) no apoya ninguna de las dos, en principio, ninguna de las investigadoras llegaría a buen puerto (al FA le faltarían dos votos; y a la coalición, uno).
Para Perrone "es una payasada"
Cabildo Abierto (CA) no votará dos investigadoras, porque “es una payasada”. Señaló que, si se aprobaran ambas, se daría el hecho de que, por ejemplo, Leonardo Cipriani, quien fue presidente de ASSE en el período pasado, sería citado a dos investigadoras para “declarar lo mismo”. Consultado sobre por qué no vota una de las dos investigadoras, como hará Salle, Perrone contestó: “Si Salle se quiere prestar al papelón de las dos investigadoras, es un tema de Salle”.
Perrone lleva este tema a los términos en los que se manifestaron en la campaña, enfocada en que “hay que hablar, ponerse de acuerdo y construir la mayoría”, y subrayó que “es lo que no están haciendo” el oficialismo y la coalición. “Si los dos quieren investigar, pónganse de acuerdo”, finalizó el dirigente cabildante a La Diaria.