Según Cabildo Abierto las dos investigadoras para ASSE son "una payasada"

En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes se tratarán las famosas propuestas de comisiones investigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Primero se pondrá a votación la que presentó el Partido Nacional (PN), que plantea analizar la gestión desde 2015 hasta la fecha. Luego se debatirá la impulsada por el Frente Amplio (FA), que propone investigar la gestión de la administración anterior, de 2020 a 2024.