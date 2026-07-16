Seguridad: Negro reconoció un "aumento leve de los homicidios"

En cuanto al quíntuple homicidio ocurrido en el comienzo de esta semana, el ministro señaló que no hay personas identificadas y que se está trabajando en el caso.

Blindados a la calle

Preguntado sobre para cuándo está previsto que salgan a las calles los vehículos Cóndor del Ejército Nacional, dijo que se espera para el viernes 24 de julio.

"Estamos en un proceso de formación de nuestros funcionarios, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Defensa; también en el ploteo y en la adaptación de estos vehículos, se les está incorporando cámaras, y confiamos en que el viernes que viene van a estar desplegándose en el territorio", sostuvo.

También se refirió a vehículos blindados comprados por el Ministerio del Interior. Destacó que son fabricados para actividad policial, por lo que son "más ágiles, más pequeños, que permiten el ingreso a zonas de tamaño reducido".

Actualmente, el Ministerio del Interior ya cuenta con cinco vehículos blindados en funcionamiento pertenecientes a la Jefatura de Montevideo, a la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Guardia Republicana.

“Junto con los vehículos Cóndor que se encuentran en proceso de adaptación, contamos con una flota significativamente más importante que la que teníamos anteriormente”, destacó el Ministro.

Aumento de capacidades

Durante la comparecencia, Negro explicó que la Rendición de Cuentas contempla una fuerte inversión en equipamiento y modernización policial, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y de prevención del delito.

Entre las principales incorporaciones previstas se encuentran la adquisición de más de 100 patrulleros y 220 motocicletas, en el marco de una estrategia orientada a incrementar la movilidad policial y mejorar la capacidad de patrullaje en todo el territorio nacional. “El aumento de la movilidad permitirá posibilitar un patrullaje que llegue más y mejor a todos los lugares del país”, señaló.

Negro y la oposición

Por otra parte, Negro fue interrogado sobre el reclamo de la oposición, que pide su remoción del cargo.

“Siempre sentimos el apoyo explícito del presidente desde el día mismo en que comenzamos la gestión y eso no ha variado en absoluto, por eso nuestra renuncia siempre está presentada; depende del presidente de la República tanto la continuidad de este ministro como de cualquiera de los miembros del gabinete”, puntualizó.