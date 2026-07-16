Oddone arremetió contra "personas relevantes" y defendió a los más pobres

Oddone defendió a los más necesitados

Y sobre este tema Oddone contó algo que lo sorprendió para mal: “Yo me he encontrado con algunas sorpresas, con personas que nunca hubiera sospechado que me fueran a decir, ‘no, esto que vos enfatizás de la niñez, son lúmpenes. Personas relevantes. ¿Waht?”

“Esos niños o esos hogares no tienen el lobbie, ninguno de ellos, para visitarme a mi. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho. Todos los demás que me piden rebaja de impuestos, que me piden un beneficio tributario del cual no tienen derecho. O gremios que me piden que ponga un impuesto y que con un impuesto financie la actividad gremial”, cuestionó.

“En las personas más desfavorecidas, donde Uruguay tiene un desafío, porque es una bomba de tiempo, es donde tenemos que dirigirnos, con una economía más estable, más segura, más integrada. Hay que empezar a andar sin muletas, hay que empezar a jugársela más por uno, pensar menos en el Estado. Nosotros tenemos que pesar menos, ser más eficientes, reducir la presión, cosa que es fácil decir y difícil de hacer, y atender a quienes precisen atender”, concluyó.