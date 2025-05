Seguridad pública: Negro y la "tarea compleja que no admite demoras"

“Tenemos una tarea muy compleja, que requiere un abordaje muy pronto que no admite demoras”, agregó Negro. “Eso no puede implicar que no tengamos una meta establecida de antemano al comienzo de la gestión. No podemos esperar a que pase más tiempo para abordar las problemáticas”, dijo el ministro.

Negro consideró que salieron de la reunión “con nueva fuerza” para cumplir con los objetivos. Sobre el diálogo, el ministro sostuvo que desde el Frente Amplio se hicieron aportes “porque canaliza” algunas inquietudes y es un partido “sensible a este tema”.

No podemos parar

Sobre las propuestas concretas, Negro sostuvo que están “cambiando la rueda de un auto que está en movimiento”. “No podemos parar y estamos en un continuo trabajo en los barrios, con los operativos, incautaciones, controles como son las motos y las problemáticas de las motos. Estamos cambiando la rueda con el auto en movimiento, no puede parar", indicó.

Además, están trabajando en “en un plan de seguridad pública de cara a los próximos cinco años”, expresó el ministro. Sobre esto, indicó que precisan trabajar en una política de Estado y para eso le plantearon a los partidos de oposición hacer lineamientos “sencillos pero consistentes”.

“Creo que vamos por buen camino, porque los senadores nos ofrecieron su ayuda para este tipo de tareas”, añadió en referencia a su participación la comisión de seguridad en Senadores.

Robos pairaña

En cuanto a los últimos “robos pirañas” que se han registrado, particularmente en farmacias, Negro dijo que se trata de “un fenómeno que arrastramos ya desde el período pasado” y sostuvo que la cartera está evaluando, junto con los “propietarios de los comercios” y “compañías de seguridad”, algunas medidas que “no sean la pura vigliancia de un policía parado en la puerta, sino usar un poco la inteligencia en esta materia y lograr una prevención que evite esta modalidad delictiva”.