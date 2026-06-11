Ferreri presentó el proyecto de saneamiento en Atlántida y adelantó cuándo inician las obras

El jerarca explicó que la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de OSE para impulsar el desarrollo de una zona que consideró clave para el país. Según indicó, la obra permitirá superar las limitaciones de una infraestructura que, en buena medida, data de mediados del siglo pasado. “Atlántida adquiere una red de saneamiento en el casco viejo y el microcentro. Es antigua, es deficitaria, es de mediados del siglo pasado”, señaló.

Ferreri remarcó que la renovación implicará un cambio tanto en la capacidad del sistema como en sus estándares ambientales. “Este proyecto de saneamiento permitirá dar un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo en términos de calidad medioambiental y de cuidado del ambiente”, afirmó.

A su juicio, esa mejora contribuirá a convertir a Atlántida en “un mejor lugar para vivir” y, al mismo tiempo, en una plataforma para el desarrollo económico y social. “Va a dar mejores condiciones no solo para vivir, sino también para invertir, porque no estamos haciendo una obra para estos dos o tres años; estamos haciendo una obra para las próximas décadas. Y eso da certezas, da previsibilidad”, agregó.

Redes nuevas y una planta para 22.500 habitantes

Actualmente, la zona cuenta con unos 8.500 metros de red de saneamiento y alrededor de 700 conexiones. Ferreri sostuvo que el sistema presenta problemas asociados al envejecimiento de los materiales, obstrucciones y diseños que hoy resultan insuficientes.

El proyecto prevé casi duplicar la extensión de las redes existentes. “Si bien hoy la red en esta zona es de 8.500 metros, vamos a estar en casi 17.000 metros de red”, indicó.

La iniciativa contempla la construcción de colectores, estaciones de bombeo y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, además de la renovación de redes de agua potable aprovechando las intervenciones previstas en la vía pública. “Creo que le tendríamos que decir no solo obra de saneamiento, sino obra de agua y saneamiento”, expresó.

La nueva infraestructura beneficiará directamente al casco viejo y microcentro de Atlántida, unas 80 hectáreas, pero fue diseñada con una escala mayor. La planta tendrá capacidad equivalente para atender a 22.500 habitantes.

“La población del microcentro y del casco viejo proyectada hacia adelante es de unas 5.500 personas, por eso queda margen para absorber el equivalente a 17.500 habitantes más”, explicó.

Según Ferreri, esa capacidad permitirá acompañar futuros desarrollos urbanos y recibir además los efluentes transportados por camiones barométricos de distintas localidades de la zona.

Impacto ambiental

Otro de los aspectos destacados por el presidente de OSE fue la transformación del sistema de tratamiento y disposición final de los efluentes.

El proyecto incluye un emisario terrestre de unos tres kilómetros y un tramo subacuático de al menos 500 metros, además de una planta con tratamiento físico-químico y desinfección mediante rayos ultravioleta. “Se van a tratar mucho más lejos, aguas mucho mejor tratadas. Por lo tanto, el cambio medioambiental que esto va a generar es verdaderamente muy importante”, sostuvo.

Ferreri agregó que la planta incorporará además una línea específica para el tratamiento de lodos y tecnología más moderna que la actualmente disponible. “Va a ser una planta verdaderamente mucho más moderna, con otra tecnología, que nos va a permitir poder trabajar mucho mejor los temas medioambientales”, afirmó.

Fechas previstas para iniciar las obras

El titular de OSE informó que el organismo se encuentra terminando el proyecto ejecutivo y que la intención es comenzar los trabajos una vez superada la temporada estival. “Seguramente vamos a estar comenzando las obras luego de la parte más dura y más intensa del verano”, adelantó.

Detalló que la ejecución del proyecto demandará aproximadamente 30 meses y aseguró que el el objetivo común es “empezar cuanto antes y de avanzar a un ritmo importante”.

Ferreri destacó además que la infraestructura fue concebida con una mirada de largo plazo, capaz de acompañar futuras inversiones y procesos de densificación urbana. “Esto es una mirada de largo plazo, esto es previsibilidad, esto es certeza. Se puede invertir en desarrollo porque va a haber capacidad de absorber proyectos”, afirmó.

Nuevas obras de agua potable

Durante su exposición, el presidente de OSE también hizo referencia a otros proyectos que considera complementarios para la Costa de Oro. Entre ellos mencionó la construcción de una nueva línea de bombeo de agua potable desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8, prevista en el marco de la renegociación del denominado Proyecto Arazatí.

Según explicó, esa infraestructura permitirá aliviar la actual quinta línea de bombeo, que abastece a buena parte de la costa y que enfrenta dificultades durante los meses de mayor consumo. “La quinta línea hoy no da abasto, sobre todo en la temporada estival”, sostuvo.

Ferreri afirmó que la nueva obra contribuirá a resolver problemas vinculados tanto a la cantidad como a la calidad del suministro en distintas localidades costeras. “Poder contar con esta séptima línea de bombeo va a dar una solución definitiva a la provisión de agua potable para algunas zonas de Ciudad de la Costa y Costa de Oro”, aseguró.

Al cerrar su intervención, vinculó estas iniciativas con una visión de desarrollo para la región de cara a los próximos años. “Si tenemos suerte, todas estas obras quedarán prontas y serán para disfrute de los vecinos y para que sean palanca para quienes invierten y generan oportunidades para todos nuestros compatriotas”, concluyó.