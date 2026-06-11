Papelón Mundial: la FIFA censura camiseta de Haití por considerarla "política"

"Al vetar la representación de la gesta anticolonial de la primera república libre de América Latina y el Caribe, el organismo deportivo no solo obliga a cambiar una prenda, sino que silencia en la cancha la historia de resistencia y el orgullo de todo un pueblo."

Cuestionamientos a las normativas de la FIFA

Esta resolución ha reavivado el debate global sobre los límites de la regulación de la FIFA respecto a los símbolos nacionales. Críticos y defensores de los derechos culturales señalan que el organismo tiende a priorizar la burocracia corporativa y una rigidez normativa por encima del reconocimiento legítimo de las luchas históricas del Sur Global.

Hasta el momento, la Federación Haitiana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre si apelará la decisión o si procederá al rediseño de emergencia de la indumentaria para cumplir con las exigencias del ente regulador antes de sus próximos compromisos internacionales.