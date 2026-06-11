Papelón Mundial: la FIFA censura camiseta de Haití por considerarla "política"

En una decisión que ha generado una fuerte controversia internacional, la FIFA ha exigido a la selección nacional de fútbol de Haití la modificación de su camiseta oficial para las próximas competencias. El máximo organismo del fútbol mundial dictaminó que el diseño de la indumentaria vulnera sus normativas de neutralidad al ser calificado como un "mensaje político" prohibido, una medida que diversos sectores civiles y deportivos consideran un acto de censura institucional contra la identidad del pueblo haitiano.
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El diseño de la discordia: Historia y soberanía en la cancha
La pieza central de la polémica es una ilustración detallada de la Batalla de Vertières, el enfrentamiento bélico decisivo de 1803 que consolidó la independencia de Haití frente al régimen colonial francés.
Tras las primeras revisiones del uniforme, surgieron versiones que apuntaban a que el diseño incluía la bandera de Polonia como un gesto de gratitud histórica hacia los soldados de esa nación que apoyaron la causa libertaria. Sin embargo, las autoridades correspondientes aclararon que la gráfica hace una alusión directa a la primera bandera que adoptó Haití tras su emancipación.
"Al vetar la representación de la gesta anticolonial de la primera república libre de América Latina y el Caribe, el organismo deportivo no solo obliga a cambiar una prenda, sino que silencia en la cancha la historia de resistencia y el orgullo de todo un pueblo."
Cuestionamientos a las normativas de la FIFA
Esta resolución ha reavivado el debate global sobre los límites de la regulación de la FIFA respecto a los símbolos nacionales. Críticos y defensores de los derechos culturales señalan que el organismo tiende a priorizar la burocracia corporativa y una rigidez normativa por encima del reconocimiento legítimo de las luchas históricas del Sur Global.
Hasta el momento, la Federación Haitiana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre si apelará la decisión o si procederá al rediseño de emergencia de la indumentaria para cumplir con las exigencias del ente regulador antes de sus próximos compromisos internacionales.