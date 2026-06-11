El Frente Amplio decidió dar un paso al frente, pasar al "ataque" y enfrentar a la oposición

Ante otra pregunta respecto a una reunión mantenida con senadores oficialistas en la residencia presidencial de Suárez y Reyes el pasado lunes, Orsi volvió a desviar la atención hacia el evento al que asistió. “Hoy estamos celebrando esto y quiero disfrutar esto, no quiero que nada se interponga ni opaque algo que es maravilloso”, enfatizó.

“En Montevideo hablaremos de esos temas”, sentenció el presidente.

Legisladores plantean pasar al ataque

Sin embargo, en la capital, algunos actores políticos del FA se pronunciaron sobre el encuentro con el presidentes. Los legisladores expresaron un “respaldo contundente” al mandatario respecto al hecho de la camioneta. El senador Gustavo González, aseguró a La Diaria que se trató de una “reunión de buena camaradería”. El socialista informó que se intercambió “brevemente” sobre la Hyundai Santa Fe y se reafirmó la “absoluta confianza” en la “honestidad” de Orsi por parte de la bancada.

“Nosotros creemos que nuestra gente tiene que tener mensajes claros y que hay que mejorar la comunicación”, reconoció González como otra de las evaluaciones. Sin embargo, enfatizó que siempre se trata de un “tema político” y en ese sentido señaló que en el encuentro planteó que “hay una operación política de la derecha que trata de desprestigiar la figura del presidente y además generar una crisis política en el Frente Amplio”. “No le vamos a conceder esa alegría”, enfatizó el dirigente socialista, quien además agregó que quienes participan en esto no son “todos los de la oposición”, pero sí existen “personajes que están todo el día picaneando”.

En línea con mejorar la comunicación y trascender ese escenario de cuestionamiento sobre el gobierno y el presidente, el legislador explicó que la perspectiva definida tiene que ver con que “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Detalló que esto hace referencia a la necesidad de hacer visibles “señales claras” en línea con el programa de gobierno de la fuerza política.