Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación

Por último, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación supere los USD 27.000", indica el decreto, el Imesi será de 9%.

Actualmente el Imesi que pagan los vehículos a combustión (nafta o gasoil) es como mínimo de 23%.

La fundamentación del decreto

En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de los vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional".

Para el gobierno —que venía estudiando estos cambios desde hace meses y que tenía la potestad de implementar modificaciones en los eléctricos a raíz de un artículo del Presupuesto Nacional— "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".

Por todo lo anterior, el Ejecutivo argumentó que entendía conveniente establecer estas modificaciones.