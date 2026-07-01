Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación

El gobierno resolvió gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación. El impuesto comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
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De acuerdo al decreto firmado el martes 30 de junio por el presidente Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra de Industria Fernanda Cardona, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación no supere los USD 19.000", el Imesi será de 0%. Es decir que hasta ese valor el vehículo eléctrico seguirá exonerado.
En cambio, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación sea superior a USD 19.000 y no exceda los USD 27.000", dice el decreto, pagará un Imesi de 5%.
Por último, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación supere los USD 27.000", indica el decreto, el Imesi será de 9%.
Actualmente el Imesi que pagan los vehículos a combustión (nafta o gasoil) es como mínimo de 23%.
La fundamentación del decreto
En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de los vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional".
Para el gobierno —que venía estudiando estos cambios desde hace meses y que tenía la potestad de implementar modificaciones en los eléctricos a raíz de un artículo del Presupuesto Nacional— "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".
Por todo lo anterior, el Ejecutivo argumentó que entendía conveniente establecer estas modificaciones.