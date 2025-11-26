La Cámara de Senadores empezó a votar este martes y aprobó a la medianoche en general el presupuesto quinquenal. Votaron a favor de la iniciativa los senadores frenteamplistas, los del Partido Nacional y de Vamos Uruguay (Partido Colorado). En cambio, rechazaron la iniciativa en general los senadores colorados de Unir para Crecer, Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Martín Melazzi –quien está supliendo a Robert Silva–. El proyecto fue aprobado por 26 votos en 29. Entre el miércoles y el viernes se discutirán los más de 650 artículos que tiene el proyecto, así como también las reasignaciones presupuestales. Posteriormente, una vez finalizado el tratamiento en el Senado, el presupuesto volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado a mediados de octubre, como tercera y última cámara.
Más de 650 artículos
Senado aprobó en general el presupuesto y el FA celebró la reasignación de unos $ 320 millones
