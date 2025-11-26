Hacete socio para acceder a este contenido

Senado aprobó en general el presupuesto y el FA celebró la reasignación de unos $ 320 millones

Votaron a favor los senadores del FA, los del Partido Nacional y Vamos Uruguay. Rechazaron la iniciativa los senadores colorados de Unir para Crecer.

El Senado aprobó en general el presupuesto quinquenal.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Senadores empezó a votar este martes y aprobó a la medianoche en general el presupuesto quinquenal. Votaron a favor de la iniciativa los senadores frenteamplistas, los del Partido Nacional y de Vamos Uruguay (Partido Colorado). En cambio, rechazaron la iniciativa en general los senadores colorados de Unir para Crecer, Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Martín Melazzi –quien está supliendo a Robert Silva–. El proyecto fue aprobado por 26 votos en 29. Entre el miércoles y el viernes se discutirán los más de 650 artículos que tiene el proyecto, así como también las reasignaciones presupuestales. Posteriormente, una vez finalizado el tratamiento en el Senado, el presupuesto volverá a tratarse en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado a mediados de octubre, como tercera y última cámara.

Reasignación de 320 millones de pesos

La bancada de senadores del Frente Amplio, brindó este martes una conferencia de prensa en la que informó sobre las reasignaciones planteadas en el Presupuesto Nacional.

El senador Daniel Caggiani enumeró lo alcanzado en la reasignación de unos $ 320 millones en el Presupuesto Nacional.

"Hoy comenzamos la discusión presupuestal en la Cámara de Senadores, luego de 28 días de trabajo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En este marco desde la bancada del Frente Amplio dimos a conocer la propuesta de reasignaciones a ser considerada en los próximos días".

El legislador señaló que se dispuso para la "seguridad cerca de 50 millones de pesos reasignados para fortalecer la Fiscalía General de la Nación, incluyendo: 30 millones para la Fiscalía, con 16 millones para la Unidad de Víctimas y 14 millones para una nueva fiscalía departamental en Toledo. 20 millones anuales para fortalecer las partidas de los operadores penitenciarios civiles. Se propone además aumentar del 5% al 10% el porcentaje de recursos que la Fiscalía obtiene del decomiso al crimen organizado y narcotráfico. Mejoras en el ingreso y formación de fiscales, incluyendo la creación de escuelas fiscales", indicó en su cuenta de X.

Y agregó: "Educación: 180 millones de pesos para la ANEP, 20 millones para la UTEC y 50 millones para UdelaR: 15 millones para extender el tiempo pedagógico y la oferta académica en Educación Técnica Profesional (UTU) en el interior, beneficiando a casi 2.000 estudiantes más. 45 millones para becas a estudiantes en el Consejo de Formación y Educación, con un umbral de casi 1.000 estudiantes beneficiados. 120 millones para extender el tiempo pedagógico en liceos (educación media), lo que podría beneficiar a casi 10.000 estudiantes más, especialmente en Montevideo y Canelones. 20 millones adicionales para la Universidad Tecnológica (UTEC) para infraestructura y formación. 50 millones para la Universidad de la República: 35 millones para un fondo de fortalecimiento de funcionarios no docentes y 15 millones para el mantenimiento de la infraestructura edilicia".

