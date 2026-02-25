Senado aprobó por unanimidad el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

Sueños de Bordaberry

Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry convocó a ir más allá y propuso que los países del bloque se integren como miembros de la Unión Europea. Lo planteó como "una quimera" y dijo que Uruguay cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea para integrar sus fronteras.

Valoró el papel del contador Enrique Iglesias, canciller uruguayo durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, como principal impulsor de este acuerdo.

Mientras tanto, el senador blanco Sebastián Da Silva aseguró que el hecho de que todos los partidos políticos suscriban este acuerdo significa que "todos estamos de acuerdo en que el libre mercado es lo mejor para nuestros países".

Acuerdo largamente negociado

El acuerdo entre el Mercosur y la UE fue negociado durante 25 años y en sus etapas finales tuvo varios contratiempos, en particular por la reticencia de algunos gobiernos europeos como Francia e Italia.

Finalmente, fue firmado en Asunción, Paraguay, a comienzos de enero, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente Yamandú Orsi participó junto a sus colegas de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.