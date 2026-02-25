Hacete socio para acceder a este contenido

mercado abierto

Senado aprobó por unanimidad el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

El acuerdo fue destacado como el más importante de la historia del país; ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Senado aprobó acuerdo con la Unión Europea.

Con el voto unánime de todos los partidos, el Senado de la República aprobó este miércoles el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Ahora pasa a la Cámara baja, donde se espera que tenga una rápida aprobación por parte de todos los sectores.

Para el senador frenteamplista Daniel Caggiani se trata “del acuerdo más importante de la historia” del país. Aseguró que “va a cambiar el dinamismo exportador de Uruguay”.

Durante la presentación del acuerdo, el legislador afirmó que se trata del resultado de “una verdadera política de Estado”. Y recordó, en ese sentido, la labor de varios gobiernos “desde 1995”. Mencionó a los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica, y el nacionalista Lacalle Pou.

Sueños de Bordaberry

Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry convocó a ir más allá y propuso que los países del bloque se integren como miembros de la Unión Europea. Lo planteó como "una quimera" y dijo que Uruguay cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea para integrar sus fronteras.

Valoró el papel del contador Enrique Iglesias, canciller uruguayo durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, como principal impulsor de este acuerdo.

Mientras tanto, el senador blanco Sebastián Da Silva aseguró que el hecho de que todos los partidos políticos suscriban este acuerdo significa que "todos estamos de acuerdo en que el libre mercado es lo mejor para nuestros países".

Acuerdo largamente negociado

El acuerdo entre el Mercosur y la UE fue negociado durante 25 años y en sus etapas finales tuvo varios contratiempos, en particular por la reticencia de algunos gobiernos europeos como Francia e Italia.

Finalmente, fue firmado en Asunción, Paraguay, a comienzos de enero, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente Yamandú Orsi participó junto a sus colegas de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

