Maldonado marca récord histórico de compraventas y lidera crecimiento inmobiliario del interior

El dato fue destacado por el periodista Marcelo Gallardo, de FM GENTE, quien difundió las cifras a través de su cuenta en la red social X.

Maldonado, segundo mercado inmobiliario del país

A nivel nacional, diciembre cerró con 6.925 altas de compraventa. Dentro de ese total, Maldonado concentró el 16,87% de las operaciones, posicionándose como el segundo departamento con mayor actividad, solo por detrás de Montevideo.

Si bien noviembre había mostrado una caída interanual del 9,5% —con 802 operaciones frente a 886 del mismo mes en 2024—, el fuerte repunte de diciembre permitió que el bimestre final del año terminara con saldo positivo.

Crecimiento anual y señales para el mercado

En el balance de todo 2025, Maldonado registró 9.473 compraventas, lo que implica un incremento anual del 8% respecto a 2024.

Otro indicador relevante es el aumento de las promesas de compraventa, que crecieron 18,1% interanual, anticipando nuevas escrituras en los próximos meses. Solo en diciembre se contabilizaron 353 promesas, uno de los registros más altos del año.

En paralelo, la mediana de precios en el interior del país mostró una leve caída anual del 7,69%, un factor que pudo haber favorecido el aumento del volumen de operaciones al mejorar la accesibilidad de las propiedades para compradores e inversores.