Sociedad Maldonado | récord |

A TOPE

Maldonado marca récord histórico de compraventas y lidera crecimiento inmobiliario del interior

El mercado inmobiliario del departamento de Maldonado alcanzó en diciembre de 2025 el mayor nivel de compraventas registrado hasta ahora, según los indicadores divulgados por el INE.

Por Redacción de Caras y Caretas

El mercado inmobiliario de Maldonado cerró 2025 con cifras récord. Más de mil operaciones en diciembre impulsaron un crecimiento anual del 8% y consolidaron al departamento como uno de los principales motores del sector inmobiliario en Uruguay.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística revelan un fuerte repunte del mercado en el último mes del año, con niveles históricos de compraventas y señales de dinamismo para 2026.

Durante el mes de diciembre se concretaron 1.168 operaciones, lo que representa un récord histórico para el departamento y un crecimiento del 21,92% respecto a diciembre de 2024, cuando se habían registrado 958 transacciones. El ritmo de actividad fue particularmente intenso: el promedio alcanzó 37,7 compraventas por día.

El dato fue destacado por el periodista Marcelo Gallardo, de FM GENTE, quien difundió las cifras a través de su cuenta en la red social X.

Maldonado, segundo mercado inmobiliario del país

A nivel nacional, diciembre cerró con 6.925 altas de compraventa. Dentro de ese total, Maldonado concentró el 16,87% de las operaciones, posicionándose como el segundo departamento con mayor actividad, solo por detrás de Montevideo.

Si bien noviembre había mostrado una caída interanual del 9,5% —con 802 operaciones frente a 886 del mismo mes en 2024—, el fuerte repunte de diciembre permitió que el bimestre final del año terminara con saldo positivo.

Crecimiento anual y señales para el mercado

En el balance de todo 2025, Maldonado registró 9.473 compraventas, lo que implica un incremento anual del 8% respecto a 2024.

Otro indicador relevante es el aumento de las promesas de compraventa, que crecieron 18,1% interanual, anticipando nuevas escrituras en los próximos meses. Solo en diciembre se contabilizaron 353 promesas, uno de los registros más altos del año.

En paralelo, la mediana de precios en el interior del país mostró una leve caída anual del 7,69%, un factor que pudo haber favorecido el aumento del volumen de operaciones al mejorar la accesibilidad de las propiedades para compradores e inversores.

