Senado: aprueban ley de Lavado de Activos y Eutanasia

En las últimas horas hubo una intensa actividad en el Palacio Legislativo, ya que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó en la jornada de este martes la ley de Lavado de Activos y la Ley de Eutanasia –previamente aprobada en la Cámara de Diputados–; el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, valoró como “muy importantes” los avances legislativos alcanzados, los que serán votados el este miércoles en el plenario de la cámara alta del Parlamento.
En rueda de prensa, Caggiani subrayó que el proyecto de lavado de activos incluye “modificaciones importantes” que tienen como objetivo fortalecer los controles y “atacar el corazón del negocio del narcotráfico”. El legislador explicó que la propuesta reduce el monto máximo de transacciones en efectivo —que había aumentado con la Ley de Urgente Consideración— y que ahora pasaría a unos US$ 40.000.
El senador indicó que este cambio permitirá “seguir el rastro del dinero”. “Es un buen avance, que además va a tener el apoyo de la mayoría de los legisladores del Parlamento. Con el acuerdo con el Partido Colorado, esto va a ser ley en este periodo”, sostuvo.
En paralelo, Caggiani destacó la aprobación en comisión del proyecto de eutanasia, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados. “Esperemos que la semana que viene se pueda considerar en la Cámara de Senadores y también se pueda aprobar con una amplia mayoría, porque sería muy importante, es un derecho que sin duda un conjunto de uruguayos está esperando”, expresó.
A su vez, se aprobó en comisión la ley de Defensores Públicos que responde a un largo reclamo del colectivo de trabajadores para convertirse en un servicio descentralizado, no dependiente del Poder Judicial. “Es un avance histórico”, afirmó el frenteamplista.
En esta dirección, Caggiani dijo que también se acordó y aprobó —en comisión— el proyecto de ley que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales.