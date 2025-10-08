Senado: aprueban ley de Lavado de Activos y Eutanasia

En paralelo, Caggiani destacó la aprobación en comisión del proyecto de eutanasia, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados. “Esperemos que la semana que viene se pueda considerar en la Cámara de Senadores y también se pueda aprobar con una amplia mayoría, porque sería muy importante, es un derecho que sin duda un conjunto de uruguayos está esperando”, expresó.

Intendencias

A su vez, se aprobó en comisión la ley de Defensores Públicos que responde a un largo reclamo del colectivo de trabajadores para convertirse en un servicio descentralizado, no dependiente del Poder Judicial. “Es un avance histórico”, afirmó el frenteamplista.

En esta dirección, Caggiani dijo que también se acordó y aprobó —en comisión— el proyecto de ley que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales.