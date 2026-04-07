Senado convoca a Lazo por proyectos sobre fronteras y cárceles

La Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobó la convocatoria a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tras una solicitud presentada por el senador del Partido Nacional, Javier García. La instancia tendrá como objetivo que la jerarca informe sobre dos iniciativas relevantes, la ampliación de la zona de frontera bajo jurisdicción militar y la propuesta de instalar cárceles de máxima seguridad en predios militares.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según explicó García en rueda de prensa, su partido impulsa un proyecto que plantea extender de 20 a 40 kilómetros el área de frontera bajo control militar. El legislador señaló que, si bien aún no se conoce el detalle de la propuesta del Ministerio de Defensa, existirían similitudes entre ambas iniciativas. En ese sentido, sostuvo que la comparecencia de la ministra permitirá acceder a información precisa sobre el alcance del plan del Ejecutivo.
La ampliación de la jurisdicción militar en zonas fronterizas es un tema que ha estado presente en la agenda política en los últimos años, vinculado principalmente a la necesidad de reforzar los controles en áreas consideradas sensibles. La eventual modificación del esquema actual implicaría cambios en la operativa y en el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia territorial.
Cárceles de máxima seguridad
Por otro lado, la convocatoria también busca clarificar la propuesta del Gobierno de instalar dos cárceles de máxima seguridad en cuarteles. La iniciativa ha generado interés en el sistema político, ya que supone utilizar infraestructura militar para fines penitenciarios, lo que abre interrogantes sobre su implementación, regulación y coordinación institucional.
García indicó que el objetivo es que la ministra “informe sobre el proyecto en concreto” y brinde detalles tanto sobre la extensión de la zona de frontera como sobre el plan de las cárceles. La comparecencia permitirá a los legisladores evaluar los aspectos técnicos, jurídicos y operativos de ambas propuestas.
La citación se enmarca en los mecanismos habituales de control parlamentario, mediante los cuales el Poder Legislativo solicita información al Poder Ejecutivo sobre políticas en desarrollo. En este caso, la instancia adquiere particular relevancia debido a la sensibilidad de los temas en discusión, vinculados a defensa, seguridad y sistema penitenciario.