Senado convoca a Lazo por proyectos sobre fronteras y cárceles

Cárceles de máxima seguridad

Por otro lado, la convocatoria también busca clarificar la propuesta del Gobierno de instalar dos cárceles de máxima seguridad en cuarteles. La iniciativa ha generado interés en el sistema político, ya que supone utilizar infraestructura militar para fines penitenciarios, lo que abre interrogantes sobre su implementación, regulación y coordinación institucional.

García indicó que el objetivo es que la ministra “informe sobre el proyecto en concreto” y brinde detalles tanto sobre la extensión de la zona de frontera como sobre el plan de las cárceles. La comparecencia permitirá a los legisladores evaluar los aspectos técnicos, jurídicos y operativos de ambas propuestas.

La citación se enmarca en los mecanismos habituales de control parlamentario, mediante los cuales el Poder Legislativo solicita información al Poder Ejecutivo sobre políticas en desarrollo. En este caso, la instancia adquiere particular relevancia debido a la sensibilidad de los temas en discusión, vinculados a defensa, seguridad y sistema penitenciario.