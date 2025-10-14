Senado vota este martes venias de Argimón y Ache

La carrera de Argimón

Sobre Argimón, destaca su experiencia como vicepresidenta de la República, presidenta del Directorio del Partido Nacional, diputada por Montevideo y directora del ex-INAME. Además, su participación en diversas conferencias internacionales y en organizaciones de la sociedad civil y la cultura, así como sus publicaciones e investigaciones y su formación académica y profesional.

Esta designación fue criticada por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, en ese sentido, la polémica legisladora manifestó que Argimón recibiría este cargo como un "premio" por su “operación durante años” con el Frente Amplio.

El recorrido de Ache

Con respecto a Ache, el currículum vitae enviado por el Poder Ejecutivo menciona su rol como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, como miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en la prosecretaría de Derechos Humanos. También, destaca su experiencia en el ámbito privado como abogada y a nivel académico en materia de Derecho Internacional Público.

Ache fue número dos de Ernesto Talvi en el Ministerio de Relaciones Exteriores y continuó bajo Francisco Bustillo, hasta renunciar tras la polémica por el pasaporte entregado en Dubái al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Al conocerse las designaciones de Argimón y Ache se dieron cuestionamientos tanto en la interna del Partido Nacional como del Partido Colorado.