La subsecretaria de Interior se disculpó por dichos sobre Larrañaga

#LadoB | La explicación sobre su referencia a la frase “Hay orden de no aflojar” que causó polémica



“Ofrecer mis disculpas. No fue mi objetivo responsabilizar a nadie, pero hay frases cotidianas que van calando y no sabe cómo las personas lo trabajan”, dijo Gabriela Valverde pic.twitter.com/bkS33JWkHR — Lado B (@ladobtvciudad) August 28, 2026

El comentario de Valverde

El semanario Búsqueda había informado este jueves sobre las declaraciones de Valverde en un comité de base. El semanario señaló que en un momento de la charla la subsecretaria se refirió a la salud mental de los policías y a su forma de trabajar.

"Con esa 'orden de no aflojar' del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias... Nos dejaron una Policía que está violentada institucionalmente y enferma y con problemas de salud mental graves”, dijo, según consignó el citado medio.

La publicación de sus declaraciones generó reacciones de rechazo en la oposición. Uno de ellos fue el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda, quien catalogó de "disparate" las declaraciones de Valverde y sostuvo que le atribuyó suicidios de policías a la frase de Larrañaga.

El senador blanco Javier García, en tanto, le respondió y consideró que el Frente Amplio atacaba "otra vez" a Larrañaga aprovechando "su ausencia".