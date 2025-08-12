Senadores del FA piden respeto a la investidura de Cosse en el marco de críticas desde la oposición

En esa línea, para los legisladores las declaraciones "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias. Es por este motivo que hacemos un llamado al respeto de nuestra institucionalidad republicana, base de nuestro sistema democrático", finaliza el comunicado.

Las críticas a Cosse

En su comunicado, la bancada frenteamplista haría referencia - sin mencionarlo- al senador Javier García del Partido Nacional.

García, había dicho que Cosse es "una gastadora compulsiva de plata ajena". "Todo lo que toca lo funde", dijo el blanco en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JavierGarcia_Uy/status/1953823864896590046&partner=&hide_thread=false Cosse ataca al @PNACIONAL suele pasar que las personas autoritarias no soportan la crítica democrática. El Parlamento no es una monarquía. La vice presidenta es una gastadora compulsiva de plata ajena. Todo lo que toca lo funde. Lo hizo con la IMM(pregúntele a Bergara), antel… pic.twitter.com/kfOLdiMT98 — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 8, 2025

Esto en el marco de la polémica por el costo de los festejos de los 100 años del Palacio Legislativo, los cuales hubieran contemplado un presupuesto de unos US$ 200 mil para shows en la explanada durante la jornada del 23 de agosto. El senador frenteamplista Daniel Caggiani, por su parte, desmiente ese monto.

“Todas las actividades que se están realizando son bastante austeras”, dijo Caggiani en diálogo con el periodista Leo Sarro.