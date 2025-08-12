Senadores del FA piden respeto a la investidura de Cosse en el marco de críticas desde la oposición

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió este martes un comunicado en el que se expresaron en el marco de la Declaratoria de la Independencia y la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo. En ese sentido, detallaron que se dio "inicio a un proceso de trabajo interpartidario Ilevado adelante por la Comisión Administrativa" del Parlamento.
"Esta conmemoración debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal. El centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símboos, con altura, respeto y sentido republicano", señaló la bancada frenteamplista en la misiva.
Aún así, los legisladores lamentaron haber escuchado "expresiones públicas irrespetuosas realizadas por representantes de uno de los partidos de la oposición que significan inadmisibles agresiones a la persona y a la investidura" de la vicepresidenta Carolina Cosse.
En esa línea, para los legisladores las declaraciones "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias. Es por este motivo que hacemos un llamado al respeto de nuestra institucionalidad republicana, base de nuestro sistema democrático", finaliza el comunicado.
Las críticas a Cosse
En su comunicado, la bancada frenteamplista haría referencia - sin mencionarlo- al senador Javier García del Partido Nacional.
García, había dicho que Cosse es "una gastadora compulsiva de plata ajena". "Todo lo que toca lo funde", dijo el blanco en su cuenta de X.
Esto en el marco de la polémica por el costo de los festejos de los 100 años del Palacio Legislativo, los cuales hubieran contemplado un presupuesto de unos US$ 200 mil para shows en la explanada durante la jornada del 23 de agosto. El senador frenteamplista Daniel Caggiani, por su parte, desmiente ese monto.
“Todas las actividades que se están realizando son bastante austeras”, dijo Caggiani en diálogo con el periodista Leo Sarro.