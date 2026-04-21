Abdala denunció "demora" y "complicidad" en denuncia a Alejandra Casablanca

En diciembre, la División de Salud Ocupacional de Presidencia elevó un informe que determinaba que Casablanca aplicaba violencia contra los funcionarios de "forma constante y reiterada". Tras ello, la jerarca solicitó licencia médica en febrero, pero hasta la fecha las autoridades no han tomado una decisión.

Una demora "muy llamativa"

Abdala calificó como "muy llamativa la demora" de Presidencia y remarcó que hay "silencio por parte de la administración". "Estamos hablando no de una funcionaria cualquiera, sino de la responsable política de una unidad de la Presidencia de la República", sostuvo el legislador.

El nacionalista también cuestionó la actualidad de la secretaría, señalando que "a los funcionarios denunciantes los han estado trasladando preventivamente". Y añadió: "No quiero ser mal pensado, pero así como están planteadas las cosas, a todos se nos plantea la posibilidad de que aquí haya una decisión política de apañar, de encubrir, o de buscar una salida".

Abdala adelantó que realizará un pedido de informes y que aprovechará la próxima Rendición de Cuentas en el Parlamento para tratar esta "demora".