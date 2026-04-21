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Política Pablo Abdala | Alejandra Casablanca |

Denuncia

Abdala denunció "demora" y "complicidad" en denuncia a Alejandra Casablanca

Abdala cuestionó "silencio" y "demora" de Presidencia ante denuncia por violencia laboral contra Alejandra Casablanca. Hará un pedido de informe.

Pablo Abdala denunció demora y complicidad en denuncia a Alejandra Casablanca.

Pablo Abdala denunció "demora" y "complicidad" en denuncia a Alejandra Casablanca.

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El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, expresó su preocupación por la falta de resolución de Presidencia respecto a la denuncia por violencia laboral contra Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en diálogo con Montevideo Portal.

La denuncia

La denuncia fue presentada en noviembre de 2025 por cinco funcionarios, a través del abogado Juan Pablo Dos Santos. En ella se describían "hechos de violencia psicológica en el trabajo, acoso moral y hostigamiento", que incluían "destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes" de "forma constante y reiterada".

En diciembre, la División de Salud Ocupacional de Presidencia elevó un informe que determinaba que Casablanca aplicaba violencia contra los funcionarios de "forma constante y reiterada". Tras ello, la jerarca solicitó licencia médica en febrero, pero hasta la fecha las autoridades no han tomado una decisión.

Una demora "muy llamativa"

Abdala calificó como "muy llamativa la demora" de Presidencia y remarcó que hay "silencio por parte de la administración". "Estamos hablando no de una funcionaria cualquiera, sino de la responsable política de una unidad de la Presidencia de la República", sostuvo el legislador.

El nacionalista también cuestionó la actualidad de la secretaría, señalando que "a los funcionarios denunciantes los han estado trasladando preventivamente". Y añadió: "No quiero ser mal pensado, pero así como están planteadas las cosas, a todos se nos plantea la posibilidad de que aquí haya una decisión política de apañar, de encubrir, o de buscar una salida".

Abdala adelantó que realizará un pedido de informes y que aprovechará la próxima Rendición de Cuentas en el Parlamento para tratar esta "demora".

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