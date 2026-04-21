Montevideo es sede de la XXIV Cumbre de Comunicación Política

Montevideo da la bienvenida

Mario Bergara dio la bienvenida a las autoridades, los visitantes de diferentes países de la región y al público en general y destacó que “la comunicación es un ingrediente sustantivo para la profundización de la democracia”.

“Me parece fantástico que a esta edición se la haya denominado la Cumbre de la Democracia, porque estoy convencido que la comunicación es central para el vínculo entre el sistema político y la ciudadanía, un intercambio fundamental en el proceso de construcción sistemática de confianzas entre los gobiernos y la sociedad”, señaló el intendente.

Destacó además que la comunicación es parte de la gestión de gobierno, porque “de la forma cómo se comunican las políticas públicas, depende la manera como la ciudadanía percibe sus resultados”.

Por último, recalcó la importancia de que Montevideo sea sede de esta clase de encuentros que posicionan la calidad de la democracia uruguaya en el mundo.

Agradecen a Uruguay

Por su parte, el presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus, consideró que “no hay mejor lugar en el mundo para hacer la cumbre de la democracia, que Uruguay”.

“Desde el primer día hubo una absoluta apertura de todos los partidos políticos, sin mezquindades, plenamente conscientes de la necesidad de capacitación y formación”, indicó, y recordó que lamentablemente. ”Hay países donde los partidos políticos se han convertido, más que nada, en vehículos electorales para poder participar de una elección”.

“La democracia no se negocia”, subrayó Ivoskus y sintetizó el espíritu del encuentro al afirmar: “La comunicación política dejó de ser una herramienta: hoy es el lugar donde se define el poder”.