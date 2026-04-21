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Política

debate

Montevideo es sede de la XXIV Cumbre de Comunicación Política

La Cumbre foco en campañas electorales, política y nuevas tecnologías, comunicación, medios y opinión pública, mujer y política, y jóvenes y política.

Bergara da la bienvenida a la cumbre.

Bergara da la bienvenida a la cumbre.

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Especialistas mundiales de la Comunicación Política participan en la Intendencia de Montevideo de la XXIV Cumbre Mundial que se lleva a cabo del 21 al 23 de abril, para analizar los cambios sociales en América Latina y su impacto en la gobernanza regional.

La XXIV Edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política será escenario de más de 150 conferencias que pondrán foco en seis grandes temas: campañas electorales, política y nuevas tecnologías, comunicación gubernamental, medios y opinión pública, mujer y política, y jóvenes y política.

Con más de 200 representantes de distintos países, el Salón Azul del Palacio Municipal fue escenario de la inauguración del encuentro que se realiza bajo el lema “la cumbre de la democracia” y que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el intendente de Montevideo, Mario Bergara y su equipo de gobierno; el presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus; legisladores y referentes de la Universidad de la República, la ORT y del sistema político.

Montevideo da la bienvenida

Mario Bergara dio la bienvenida a las autoridades, los visitantes de diferentes países de la región y al público en general y destacó que “la comunicación es un ingrediente sustantivo para la profundización de la democracia”.

“Me parece fantástico que a esta edición se la haya denominado la Cumbre de la Democracia, porque estoy convencido que la comunicación es central para el vínculo entre el sistema político y la ciudadanía, un intercambio fundamental en el proceso de construcción sistemática de confianzas entre los gobiernos y la sociedad”, señaló el intendente.

Destacó además que la comunicación es parte de la gestión de gobierno, porque “de la forma cómo se comunican las políticas públicas, depende la manera como la ciudadanía percibe sus resultados”.

Por último, recalcó la importancia de que Montevideo sea sede de esta clase de encuentros que posicionan la calidad de la democracia uruguaya en el mundo.

Agradecen a Uruguay

Por su parte, el presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus, consideró que “no hay mejor lugar en el mundo para hacer la cumbre de la democracia, que Uruguay”.

“Desde el primer día hubo una absoluta apertura de todos los partidos políticos, sin mezquindades, plenamente conscientes de la necesidad de capacitación y formación”, indicó, y recordó que lamentablemente. ”Hay países donde los partidos políticos se han convertido, más que nada, en vehículos electorales para poder participar de una elección”.

La democracia no se negocia”, subrayó Ivoskus y sintetizó el espíritu del encuentro al afirmar: “La comunicación política dejó de ser una herramienta: hoy es el lugar donde se define el poder”.

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