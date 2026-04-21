Escuela N.º 4 "Artigas": denuncian riesgo edilicio crítico y ANEP responde ante la emergencia

Desde la Comisión de Fomento se subraya que estas condiciones vulneran derechos básicos, particularmente el acceso a un entorno educativo seguro, digno y saludable. Asimismo, señalan que, pese a visitas de autoridades y reconocimiento de la problemática, no se han iniciado obras ni se han comunicado plazos concretos para su comienzo.

En este contexto, las familias resolvieron organizarse y convocaron a instancias informativas y a una movilización para visibilizar el reclamo. El objetivo es exigir respuestas urgentes antes de que ocurra un incidente mayor.

La ANEP responde

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, confirmó a Caras y Caretas que técnicos de Arquitectura ya inspeccionaron el centro educativo. Según explicó, se ejecutarán reparaciones de emergencia mientras se avanza en una licitación de mayor alcance para intervenir integralmente la escuela.

En paralelo, desde la Comisión de Fomento trascendió que autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) realizaron un informe detallado del estado del edificio y habilitaron fondos para las obras. No obstante, se estima que la intervención estructural completa podría extenderse al menos 12 meses y aún no se definió una fecha de inicio.

La falta de certezas sobre los plazos y la continuidad de las clases en condiciones seguras mantienen en alerta a la comunidad educativa, que insiste en la necesidad de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes mientras se desarrollan las soluciones de fondo.