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Sociedad Escuela N.º 4 |

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Escuela N.º 4 "Artigas": denuncian riesgo edilicio crítico y ANEP responde ante la emergencia

Familias alertan por riesgo estructural en la Escuela N.º 4 Artigas; desde la ANEP ya se toman medidas según informó Pablo Caggiani a Caras y Caretas.

&nbsp;Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.

 Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.
Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.

Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.
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Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.
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Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La comunidad educativa de la Escuela N.º 4 “Artigas” atraviesa una situación de alta preocupación tras la difusión de un comunicado de su Comisión de Fomento, en el que se advierte sobre el deterioro estructural y sanitario del edificio y se alerta por posibles riesgos para la integridad de los estudiantes.

El centro educativo, al que asisten 456 niños y niñas durante extensas jornadas, presenta problemas edilicios que, según denuncian las familias, se arrastran desde hace años sin soluciones de fondo. Sin embargo, en los últimos días la situación se agravó de forma significativa. El desprendimiento de parte de la estructura obligó a inutilizar casi por completo el patio escolar, afectando recreos, clases de Educación Física y otras actividades al aire libre.

Condiciones críticas

Las familias detallan un conjunto amplio de deficiencias como desprendimientos de revoque en paredes interiores que ya habrían provocado lesiones, techos con filtraciones y riesgo de caída de materiales, baños clausurados o insalubres por problemas en cañerías y pisos, ventanas en mal estado, escaleras deterioradas, instalaciones eléctricas obsoletas y hundimientos en distintas áreas del edificio. A esto se suma un sótano apuntalado de manera precaria con estructuras de madera que sostienen parte del inmueble.

Desde la Comisión de Fomento se subraya que estas condiciones vulneran derechos básicos, particularmente el acceso a un entorno educativo seguro, digno y saludable. Asimismo, señalan que, pese a visitas de autoridades y reconocimiento de la problemática, no se han iniciado obras ni se han comunicado plazos concretos para su comienzo.

En este contexto, las familias resolvieron organizarse y convocaron a instancias informativas y a una movilización para visibilizar el reclamo. El objetivo es exigir respuestas urgentes antes de que ocurra un incidente mayor.

La ANEP responde

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, confirmó a Caras y Caretas que técnicos de Arquitectura ya inspeccionaron el centro educativo. Según explicó, se ejecutarán reparaciones de emergencia mientras se avanza en una licitación de mayor alcance para intervenir integralmente la escuela.

En paralelo, desde la Comisión de Fomento trascendió que autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) realizaron un informe detallado del estado del edificio y habilitaron fondos para las obras. No obstante, se estima que la intervención estructural completa podría extenderse al menos 12 meses y aún no se definió una fecha de inicio.

La falta de certezas sobre los plazos y la continuidad de las clases en condiciones seguras mantienen en alerta a la comunidad educativa, que insiste en la necesidad de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes mientras se desarrollan las soluciones de fondo.

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