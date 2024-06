"Si me eligen a mí, yo le voy a ganar a Delgado", dijo Cosse

Cosse instó a “largar la calculadora e ir con toda la energía detrás de lo que queremos hacer, que es transformar la realidad y que Uruguay avance”.

Sobre la interna del Frente Amplio y ante un eventual balotaje entre ella y Delgado, la precandidata expresó: “Acá, los que van a decidir son los frenteamplistas el 30 de junio y si me eligen a mí, yo le voy a ganar a Delgado y le voy a ganar no por mí, le voy a ganar porque vamos a estar todas y todos los frenteamplistas defendiendo nuestro programa”.

“El pueblo uruguayo, yo estoy segura, que nos va a acompañar”, apostó.

Orsi: "Cualquiera de los precandidatos del FA "puede triunfar"

Tras las declaraciones de la precandidata frenteamplista Carolina Cosse, quien aseguró que le ganaría a Álvaro Delgado en caso de ser electa en las internas, su correligionario Yamandú Orsi manifestó que considera que cualquiera de los precandidatos del Frente Amplio "está preparado para triunfar".

En las últimas horas Carolina Cosse protagonizó un video haciendo referencia a que ella está capacitada para ganarle a Álvaro Delgado en el caso de que quede primera en la fórmula.

Orsi, por su parte, aseguró que "no tiene dudas" de que "los compañeros frenteamplistas que están asumiendo la responsabilidad están todos preparados e informados: Andrés, Carolina o yo, como para hacernos cargo de todo esto. Incluso de triunfar".

"No sé si es Álvaro Delgado o quién será. A mí, de verdad, lo que me importa es la propuesta del Frente y que genere la decisión popular que nos lleve al triunfo. No tengo ninguna duda que los compañeros que estamos ahí tenemos todas las ganas y las condiciones como para ganar la elección", subrayó.