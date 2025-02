Siguen las denuncias de venta de equinos del Ejército a particulares

“El Tte. F. no fue pasado a la Justicia Civil porque, mientras estaba de alumno en la Escuela de Equitación, le preparaba un caballo al coronel doctor de la escuela, que se llama SVR ‘H. Santa Lucía’; por eso el coronel N. no lo pasó a la Justicia Civil por cometer el delito de hurto al Tte. F.; es más, le ordenaron al capitán N. que no realizara la denuncia correspondiente. Ahora el Tte. F. está en el instituto de estudios superiores y el coronel P. N., como él mismo dijo, en la Escuela de Equitación, ya arregló con el coronel M. M., director del SVR, que en el mes de marzo, cuando pase a retiro, le entregue ese caballo y que él después lo tiene vendido a unos 10 mil dólares a un empresario automotor donde trabaja el coronel retirado A. N. Igual que hizo el coronel L. A., que el servicio de remonta le entregó un caballo, el ‘SVR Gruñón’. El coronel retirado A. N. trabaja para F. C., el dueño de automóviles C. Este Cnel. A. N. le elige los caballos en la Escuela de Equitación y los compra al Servicio de Veterinaria y Remonta por mil dólares, después se los vende a F. C., el cual los revende por precios de 5 mil dólares para arriba”.

Pedido de informes congelado

El pedido de informes se tomó el máximo legal para su respuesta, que son 40 días; 20 días el plazo y la prórroga de 20 días más. Pero en el medio del proceso alguien nos informó que la respuesta estaba siendo condicionada y no se ajustaba a la realidad.

Empezó el pedido con Javier García como ministro de Defensa, y sigue sin darse respuesta con Castaingdebat.

Como antes de la denuncia formal ya había llegado a nuestras manos la preocupación, realizamos en setiembre del 2023 el pedido de informes, que básicamente quería saber:

1) Unidades del Ejército que posean equinos (con cantidad de animales por unidad).

2) Nombre de los responsables y su antigüedad en Blandengues, Escuela de Equitación, Programa de Equinoterapia y otros servicios.

3) Unidad que se encarga de la transacción de los animales (compra, venta, permutas, adopciones).

4) Balance financiero de transacciones comerciales realizadas con los equinos. Monto del capital en función de la propiedad de equinos, números de compras y ventas anuales.

5) Stud de animales o cabañas que tengan contrato con esas distintas unidades del Ejército.

5a) Unidad encargada de atención veterinaria.

6) Nombre de funcionarios militares que integren dichos servicios y a su vez posean o integren emprendimientos personales (stud, cabañas, escuelas, talleres de equinoterapia, etc).

7) Destino de los animales a descartar.

8) Situación del teniente Rodrigo Flaquer, denunciado por el jefe de Blandengues Álvaro Costanzo por un posible hurto de premios en competencia de equitación en la ciudad de Rivera. Especificar si hay sumario administrativo, tribunal de honor y denuncia judicial.

El 29 de setiembre fui notificado de la Resolución M.D.N. 81.695 del día 28 de setiembre del corriente, inserta en Expediente M.D.N. N.° 2023-3-1-0000986, por el cual se prorroga el informe por 20 días hábiles más. Más que vencidos los plazos (hasta el momento no fuimos notificados), de la secretaría del Dr. Cristian Goñi se nos informa que el primer informe no “contemplaba la solicitud de lo informado”, por lo que se devolvió para un nuevo informe que, repetimos, aún no nos fue entregado.

La devolución de ese informe confirmó dos elementos que advirtieron nuestras fuentes: el pedido de informe “alborotó el avispero” y, textual, “no quieren mandarte nada porque está involucrado el general J. F.; él también vendió un caballo. Pregúntales por qué a partir del 2020 se empezaron a vender caballos a los oficiales retirados a dos mil dólares y después éstos lo venden a más de 15 mil”.

Nuevas denuncias

Fuentes militares informaron a Caras y Caretas de una nueva situación irregular: “El coronel A. A. vendió un caballo que le habían dado del SVR a un particular por 65 mil dólares y que arregló con el director del SVR (un tal coronel M. M.) que les tira unos 1500 dólares y mil al SVR nomás, y el resto se lo queda este A. A. Estos curradores andan haciendo negocios con los bienes del Ejército”.

Otra fuente confirma la denuncia, aunque varían las cifras: “Pa’, sí, me enteré del tema de que sigue la joda del tráfico de caballos del SVR. Mira que el negro T. se toma unas cañas y dice bolazos, pero esto es totalmente cierto. El C. me contó que el delincuente del coronel A. A. ya le vendió ese caballo a 65 mil dólares a un civil, y que ya arregló con el director del SVR que le da una cometa de 5 mil dólares, el resto se lo queda el A. A. este y al SVR le tiraron unas chirolas”.

La ministra Sandra Lazo tiene varios temas en agenda para una auditoría.