La ministra de Defensa, Sandra Lazo, largó un duro mensaje y consideró que “todo el sistema político” debe estar del lado del Estado uruguayo en el litigio con el astillero Cardama, por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.
Caso Cardama
Sin pelos en la lengua: Lazo criticó a la oposición por ponerse del lado de Cardama
La ministra de Defensa Sandra Lazo sostuvo que el Estado uruguayo “fue víctima de un fraude” y debería estar “todo el sistema político” de su lado.