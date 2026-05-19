Sin pelos en la lengua: Lazo criticó a la oposición por ponerse del lado de Cardama

Reclamó apoyo al Estado

Sobre la decisión de Cardama de recurrir al arbitraje amparándose en el contrato con el Estado uruguayo, que establece que los “aspectos técnicos” podrán dirimirse en tribunales internacionales, señaló que el gobierno tomó la decisión de rescindir en función de que Cardama no presentó garantías válidas y que esto “no tiene que ver con los aspectos técnicos, que son los que en todo caso se dirimen en jurisdicción internacional”. Consultada en rueda de prensa sobre la convicción de la oposición de que el motivo de la rescisión fueron aspectos técnicos, Lazo comentó: “Se ve que no estuvieron atentos a la conferencia de prensa que dio el presidente y esta ministra”.