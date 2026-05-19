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Política

Caso Cardama

Sin pelos en la lengua: Lazo criticó a la oposición por ponerse del lado de Cardama

La ministra de Defensa Sandra Lazo sostuvo que el Estado uruguayo “fue víctima de un fraude” y debería estar “todo el sistema político” de su lado.

La ministra de Defensa Sandra Lazo.

La ministra de Defensa Sandra Lazo.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La ministra de Defensa, Sandra Lazo, largó un duro mensaje y consideró que “todo el sistema político” debe estar del lado del Estado uruguayo en el litigio con el astillero Cardama, por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

La oposición citó la semana pasada de “forma urgente” a la ministra a la comisión investigadora que estudia el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas, tras la decisión del astillero español Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato. Este lunes, en el marco de su participación en la ceremonia del Día del Ejército, Lazo dijo que toma esta convocatoria “con tranquilidad” y que concurrirá a la comisión.

Reclamó apoyo al Estado

Sobre la decisión de Cardama de recurrir al arbitraje amparándose en el contrato con el Estado uruguayo, que establece que los “aspectos técnicos” podrán dirimirse en tribunales internacionales, señaló que el gobierno tomó la decisión de rescindir en función de que Cardama no presentó garantías válidas y que esto “no tiene que ver con los aspectos técnicos, que son los que en todo caso se dirimen en jurisdicción internacional”. Consultada en rueda de prensa sobre la convicción de la oposición de que el motivo de la rescisión fueron aspectos técnicos, Lazo comentó: “Se ve que no estuvieron atentos a la conferencia de prensa que dio el presidente y esta ministra”.

“Lo que hace Cardama no debería preocuparnos a nosotros. Yo creo que nos tenemos que preocupar todos los integrantes del sistema político, no por apoyar al gobierno, sino por apoyar al Estado nacional. Si el Estado fue víctima de un fraude, tiene que estar todo el sistema político al lado del Estado uruguayo. Bueno, hay quienes deciden ponerse de otro lado”, cuestionó la ministra.

En relación a cuándo adoptará el gobierno una decisión sobre la adquisición de patrulleras oceánicas, respondió: “Estamos en eso”.

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