Orsi anunció cambios en ayudas sociales y más recursos para combatir la pobreza infantil

En cuanto a la “vocación republicana”, defendió la democracia, la separación de poderes y el respeto a las instituciones. En ese marco, aseguró que los ministros concurrirán al Parlamento “todas las veces que se considere conveniente”.

El tercer pilar, dijo, es el “desarrollo con inclusión”, con foco en los sectores más rezagados y en políticas sociales sostenidas.

En ese tramo del discurso, Orsi recordó que el gobierno impulsará cambios en el sistema de transferencias destinado a la infancia.

Los cambios en la Rendición de Cuentas

Según explicó, en la próxima Rendición de Cuentas se buscará reformar y unificar prestaciones que actualmente están dispersas, además de aumentar los recursos destinados al combate de la pobreza infantil. “Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil. Se va a mejorar la cobertura y focalización”, afirmó.

El mandatario también adelantó que el gobierno promoverá modificaciones vinculadas al sistema previsional para atender a personas que, tras la última reforma jubilatoria, tienen dificultades para continuar trabajando hasta los 65 años. “Hay compatriotas que no pueden continuar trabajando hasta los 65 años, sea por las exigencias físicas del trabajo que realizan o porque a esa edad no es sencillo conseguir un trabajo nuevo”, expresó.

Orsi sostuvo que esas transformaciones se realizarán manteniendo la sostenibilidad fiscal y convocó a un “gran diálogo social” con organizaciones políticas, sindicales, empresariales y la academia.

“Los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”, concluyó.