Cortes, desvíos y paradas fijadas por Marcha de la Diversidad 2026

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Líneas por 18 de Julio / Colonia al Centro: Desvían por Av. 18 de Julio, Pablo de María / Fernández Crespo, Colonia, Eduardo Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano / Canelones, Carlos Roxlo / W. Ferreira Aldunate a sus rutas.
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Líneas por 18 de Julio hacia afuera: Transitan por Liniers, San José y Ejido a sus rutas habituales.
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Zona Palacio Legislativo e ingresos al Centro (Agraciada, San Martín, Gral. Flores): Desvían por Colombia hacia Rondeau y Paraguay para conectar con Libertador hacia Río Negro, o por Av. De las Leyes, Hocquart, República y Amézaga.
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Circulación Norte-Sur: La calle Yaguarón funcionará en doble sentido de circulación desde el Palacio Legislativo hasta la calle Lima. Quienes circulen hacia el sur por Ejido tomarán Miguelete, Hermano Damasceno y Yaguarón.
Paradas suspendidas y provisorias
Quedan suspendidas las paradas habituales ubicadas sobre el trazado del evento (Av. 18 de Julio, Colonia, Mercedes, Av. Libertador, entre otras). En su lugar, quedarán habilitadas como paradas provisorias las paradas oficiales ya existentes a lo largo de las calles que integran los recorridos alternativos.