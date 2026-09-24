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Sociedad cortes | tránsito | Movilización

Cortes, desvíos y paradas fijadas por Marcha de la Diversidad 2026

Los cortes de circulación e interrupciones en el estacionamiento comenzarán desde las 22:00 horas del jueves 24.

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Con motivo de la celebración de la Marcha de la Diversidad 2026 este viernes 25 de setiembre, las autoridades dispusieron un plan de movilidad que incluye cortes de tránsito, desvíos en el transporte colectivo y restricciones de estacionamiento en las inmediaciones del recorrido.

La marcha partirá a las 19:00 horas desde la plaza Cagancha, avanzando por Av. Rondeau, Av. Libertador y Av. De las Leyes, para finalizar en la plaza 1° de Mayo (Av. Gral. Flores y Yatay).

Cortes de tránsito y estacionamiento

  • Desde el jueves 24 a las 22:00 horas: Se prohíbe el estacionamiento y la circulación vehicular en la circunvalación de la plaza Cagancha para el posicionamiento de los camiones de la marcha. La medida se mantendrá hasta las 20:00 horas del viernes.

  • Viernes 25 desde las 17:30 horas: Se prevé el corte total de la circulación por Av. 18 de Julio a la altura de la plaza Cagancha a medida que incremente el flujo de asistentes.

Desvíos en las líneas de transporte público

Los desvíos de las líneas de ómnibus urbanas y suburbanas regirán desde las 18:00 horas del viernes 25 de setiembre hasta las 02:00 horas del sábado 26:

  • Líneas por 18 de Julio / Colonia al Centro: Desvían por Av. 18 de Julio, Pablo de María / Fernández Crespo, Colonia, Eduardo Acevedo, Guayabos, Martínez Trueba, Soriano / Canelones, Carlos Roxlo / W. Ferreira Aldunate a sus rutas.

  • Líneas por 18 de Julio hacia afuera: Transitan por Liniers, San José y Ejido a sus rutas habituales.

  • Zona Palacio Legislativo e ingresos al Centro (Agraciada, San Martín, Gral. Flores): Desvían por Colombia hacia Rondeau y Paraguay para conectar con Libertador hacia Río Negro, o por Av. De las Leyes, Hocquart, República y Amézaga.

  • Circulación Norte-Sur: La calle Yaguarón funcionará en doble sentido de circulación desde el Palacio Legislativo hasta la calle Lima. Quienes circulen hacia el sur por Ejido tomarán Miguelete, Hermano Damasceno y Yaguarón.

Paradas suspendidas y provisorias

Quedan suspendidas las paradas habituales ubicadas sobre el trazado del evento (Av. 18 de Julio, Colonia, Mercedes, Av. Libertador, entre otras). En su lugar, quedarán habilitadas como paradas provisorias las paradas oficiales ya existentes a lo largo de las calles que integran los recorridos alternativos.

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