Sociedad

Investigación

Policía realizó requisas en el Penal de Libertad tras el atentado contra la fiscal Ferrero

En la intervención fueron incautados al menos cuatro celulares y otros elementos considerados de relevancia para la investigación.

La Policía incautó celulares en el Penal de Libertad.

 Foto: Martin Riveron / FocoUy
La Policía realizó requisas en el Penal de Libertad en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Allí, fueron incautados celulares y presumen que los delincuentes que cometieron el hecho están vinculados a la banda de Los Albín, indicaron fuentes policiales.

Fuentes policiales informaron que en la intervención fueron incautados al menos cuatro celulares y otros elementos considerados de relevancia para la investigación. Los dispositivos estaban en celdas de integrantes de la banda de Los Albín, grupo al que la Policía vincula con el narcotráfico y que, según la investigación, actuaría como brazo ejecutor de Sebastián Marset.

Este domingo, un hombre y una mujer fueron detenidos. Se tratan de un hombre y una mujer que circulaban en el auto Volkswagen Bora negro en el momento que fue interceptado por la Policía, que realizaba vigilancias luego del hecho.

Los investigadores presumen que los delincuentes abandonaron una camioneta blanca que luego incendiaron y se escaparon en el Bora.

Los vehículos fueron ubicados tras trabajos de Inteligencia de personal del Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores y personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La fiscal a cargo de la investigación del atentado es Angelita Romano, de Estupefacientes.

El atentado

El atentado ocurrió a las cinco de la madrugada. Dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea y, además de disparar, causaron una explosión con un artefacto explosivo, dijeron fuentes del caso. Ferrero se encontraba en el interior de la casa con familiares, pero nadie resultó herido.

Si bien había custodia, los funcionarios estaban en el frente de la casa, y no advirtieron a los intrusos ingresando por la azotea, añadieron los informantes.

Tras causar una explosión y disparar al menos dos veces, los delincuentes escaparon en una camioneta, presumiblemente la que ahora fue hallada incendiada.

El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".

