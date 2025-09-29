Policía realizó requisas en el Penal de Libertad tras el atentado contra la fiscal Ferrero

Los investigadores presumen que los delincuentes abandonaron una camioneta blanca que luego incendiaron y se escaparon en el Bora.

Los vehículos fueron ubicados tras trabajos de Inteligencia de personal del Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores y personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La fiscal a cargo de la investigación del atentado es Angelita Romano, de Estupefacientes.

El atentado

El atentado ocurrió a las cinco de la madrugada. Dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea y, además de disparar, causaron una explosión con un artefacto explosivo, dijeron fuentes del caso. Ferrero se encontraba en el interior de la casa con familiares, pero nadie resultó herido.

Si bien había custodia, los funcionarios estaban en el frente de la casa, y no advirtieron a los intrusos ingresando por la azotea, añadieron los informantes.

Tras causar una explosión y disparar al menos dos veces, los delincuentes escaparon en una camioneta, presumiblemente la que ahora fue hallada incendiada.

El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".