Sindicato Militar pide a Ministra Lazo auditorías en el Hospital Militar

En su oportunidad Caras & Caretas había denunciado el desvío de fondos del servicio de Cantinas Militares para el pago dela defensa de un militar acusado de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura.

La misma maniobra y con los mismos fines (también denunciado por nuestro medio) se llevó adelante con fondos del Hospital Militar.

Según denuncia el Sindicato Militar confirmando nuestra anterior denuncia: "La corrupta Fundación Fernández Enciso, la cual recibe el 70% de los ticket , que pagamos todos los usuarios y resulta que faltan 350 mil dólares y que de ahí también se sacaba plata unos 100 mil dólares para pagarle el abogado del Tte. Gral Juan Rebollo que era el presidente anterior, cuando lo llevaron preso a Domingo Arena".

El comunicado

El comunicado del Sindicato militar (sin editar salvo los nombres personales) que circula en grupos de WhatsApp expresa:

"SINDICATO MILITAR COMUNICADO AL PERSONAL SUBALTERNO DE LAS FF.AA

En estos días, no han llegado noticias sobre la grave situación económica del Hospital Militar, tenesmo camaradas trabajando ahí y familiares que nos han informado de todo lo que está pasando, estando a cargo los directores del General Rombis y el General Rebollo.

Desde el año 2020, la corrupción se viene agravando cada vez más en Sanidad Militar, ahora nos enteramos por la prensa que faltan más de 3 millones de dólares de la Armada, de que se compraron Resonadores Magnéticos por 700 mil dólares y no hay ni un tornillo, donde se habla de que contrataron una empresa de limpieza por parte del Coronel E. F. , el Coronel C. y el Retirado Ramas, en forma directa a la empresa del hermano , donde planiyaban horas extras de más y se quedaban con la plata (denunciados por la abogada L. C. y hasta ahora no ha pasado nada) . Todo esto con la plata que ponemos con mucho sacrificio todos los usuarios, con esa plata estos señores se llenan sus bolsillos, por eso no hay médicos, no hay medicamentos, el hospital esta sucio y no anda nada.

La corrupta Fundación Fernández Enciso, la cual recibe el 70% de los ticket , que pagamos todos los usuarios y resulta que faltan 350 mil dólares y que de ahí también se sacaba plata unos 100 mil dólares para pagarle el abogado del Tte Gral Juan Rebollo que era el presidente anterior, cuando lo llevaron preso a Domingo Arena, que tiene que ver esto con Sanidad Militar.

No entendemos por qué nos cobran un ticket si es un Hospital del Estado y menos por que el ministerio de defensa se lo da a esta Fundación, que es civil, que solo contratan con sueldos de 100 mil pesos, a coroneles retirados como el retirado Coronel L. C. que es el Jefe de la División Jurídica Notarial que es el que tapa toda las auditorías internas y a pesar de los informes jurídicos en contra, el retirado Coronel G. C. Jefe de adquisiciones y antes de abastecimiento, que hace años que esta y es el que arma todos los “negocios”, el retirado Coronel Y. L. que estaba de jefe de Comunicación Institucional y no venia nunca , ahora lo pasaron a Jefe de Abastecimiento para que ayude al Cnel C. en los “negocios” o el retirado Mayor M., el cual junto al Coronel G. jefe de la DAIHFA, los cuales sacan material y venden para provecho propio.

Encima el actual director el General M. M. nos sube el precio de los ticket a $ 60 pesos y $100 el tickets de medicamentos, una barbaridad, por que nosotros vamos a pagar el faltante de plata de la Fundación, este General no sabe lo que ganamos los retirado o los pobres soldados en actividad, no le importa nada, este es el mismo que hacia matufias en CACSOE junto a A. A.y el Sub Oficial J. De los S. , al cual lo tuvo de ñoqui por mas de 16 años.

También nuestra solidaridad con nuestro camarada el Sub Oficial Mario Álvarez del Grupo Honor y Dignidad, el cual recientemente ha denunciado la situación de que ASSE en el interior no nos atiende, que el convenio que el General Rebollo y ese Cipriani tanto salieron a la prensa , ha decir que estaba todo solucionado, no funciona para nada, te hacen pasar a registrarte en el sistema de ASSE , porque Sanidad Militar no le mando nunca los datos, por orden del Coronel R. (jefe de informática) , por eso no nos atienden y hay que ir a pagar estudios privados, para nuestros familiares sacando prestamos o pidiendo plata en la asociación de retirados.

Nuestra solidaridad con los retirados de Durazno, ante la mala administración del CAP 13 de Durazno, al cual le falta de todo, medicamentos, hasta útiles para limpiar y esta manejado por el Coronel V., el cual destrata a nuestra gente como si fueran perros y a los funcionarios que ahí trabajan, con lo que pueden, por eso terminamos yendo al Hospital y ahí tienen de nuevo problemas y terminan pagando particular.

No solo la responsabilidad es de estos Generales y coroneles retirado, es responsabilidad del mal ministro que fue Javier García y sus secuaces, junto con los políticos de Cabildo Abierto, como Elgue y Montaner, cómplices de todo esto".

Reivindicación

El Sindicato Militar reivindica ante la Ministra Lazo:

"1- Que se haga una auditoria de afuera a Sanidad Militar

2- Que se le haga una auditoria a la Fundación Fernández Enciso por parte del MDN y del Ministerio de Educación y que vaya preso los que metieron la mano en la lata.

3- Que se suspenda la plata de los tickets que se les manda a la Fundación esta

4- Que los retirados que están ocupando cargos en Sanidad Militar sean cesados y paguen con su patrimonio lo que se llevaron,

5- Que se haga una auditoria en el CAP 13 de Durazno y se tomen medidas con el Coronel Valdomir

6- Que se arregle de una vez por todas el convenio entre Sanidad Militar y ASSE para que nos podamos atender en el interior".