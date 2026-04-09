Socios de Cerro pidieron al MEC que intervenga el club por "graves irregularidades"

"También se adjuntaron recibos gestionados por el particular Bruno Fernández (RUT personal 216754640018), quien sin cargo administrativo percibe dinero en nombre del club", señalaron.

Facturación ilegal

"Presentamos recibos que utilizan un supuesto "NIF" (215056180013). Esta nomenclatura es inexistente en el sistema tributario uruguayo, lo que evidencia la emisión de documentación apócrifa", denunciaron los 20 socios.

Obstrucción sistemática en la sede social

Los denunciantes afirman que la sede ha permanecido cerrada arbitrariamente durante meses, impidiendo que los socios paguen sus cuotas bajo la excusa de "inconvenientes técnicos". Según los socios firmantes en la carta, esto es una maniobra para excluir socios del padrón electoral de cara a las próximas elecciones.

Petitorio al MEC:

* Solicitamos la Intervención Estatal con desplazamiento de autoridades de forma urgente.

* Se garantice la Reserva de Identidad de los denunciantes para proteger su condición de socios.

* Se investigue la trazabilidad de los fondos en las cuentas personales de los Sres. Jaureguiverry e Ivanovich.

* Se auditen exhaustivamente los balances de la institución y se investigue el faltante de estados contables de ejercicios anteriores.

Carta de socios de Cerro al MEC

La compleja tarea de recolectar las firmas en el Cerro

Los socios denunciantes prefirieron que su nombres no aparezcan en la carta por temor a futuras represalias. Muchos de ellos fueron (y siguen siendo) amenazados por parte de socios e hinchas oficialistas.

Según, supo Caras y Caretas, por parte de uno de los organizadores de la denuncia, a priori eran 50 los socios del club cerrense con intención de firmar la carta, pero 30 de ellos desistieron por miedo.

En tanto, para juntar las firmas de los 20 socios que forman parte de la denuncia presentada ante la Dirección General de Registros y a la oficina de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, la movida se realizó con "estricta reserva" con una especie de "grupo comando" en varias zonas del Cerro de Montevideo, "de noche y en un auto desconocido" para que pudieran firmar.