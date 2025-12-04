Solución para tercerizados: Mides acordó línea de crédito para "pago de salarios"

Firmaron convenio

En un comunicado, el Mides informó que se trata de un convenio de la cartera junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) –persona pública no estatal que coordina con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas– y República Microfinanzas –sociedad anónima que pertenece al Banco República–. El convenio firmado implica que la ANDE abrirá una línea de crédito en República Microfinanzas para que las organizaciones de la sociedad civil “puedan garantizar el pago de salarios” en circunstancias como las que explicó Civila.

“Estos créditos estarán destinados a organizaciones conveniantes con el ministerio y se darán únicamente bajo instrucción de este, obedeciendo a topes de recursos y de utilización de la herramienta, priorizando las situaciones de mayor urgencia”, se señaló en el comunicado. En la conferencia, Civila subrayó que la herramienta tendrá “un aval” del Mides y resaltó que “no es una línea que se vaya a desplegar indiscriminadamente, sino que va a tener un control y un uso racional”. En el comunicado se agregó que el Mides “se hará cargo de los gastos por concepto de intereses asociados a los créditos de República Microfinanzas” a los que accederán las organizaciones.

Además, se informó que el convenio con la ANDE “incluirá una línea de capacitación por parte de la agencia destinada a fortalecer a las organizaciones en sus capacidades de gestión y prevenir situaciones futuras asociadas a incumplimientos y atrasos”.