Solución para tercerizados: Mides acordó línea de crédito para "pago de salarios"

El jerarca encabezó en las últimas horas una conferencia de prensa para anunciar una noticia que calificó como “muy importante”. Dijo que pudieron avanzar en el diseño de una herramienta para aportar “a la solución de un problema estructural histórico”, ya que “hace muchos años que organizaciones que convenian con el Mides presentan atrasos” en los pagos, “que tienen consecuencias sobre trabajadores y trabajadoras” que se desempeñan en los proyectos de la cartera.
Civila anunció que avanzaron en varios campos para solucionar ese problema, como la transformación “de los propios procesos de la administración pública”, algo que está “en revisión constante”. Pero hay un componente que para el Mides es central –añadió–, “la posibilidad de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y de abrir una línea de financiamiento para esas organizaciones”, así pueden sostenerse en momentos en los que, “como consecuencia de los procesos propios de la administración pública y a veces de las falencias en las rendiciones de cuentas de las organizaciones, como está sucediendo recientemente, no hay un flujo de pagos suficiente como para poder cumplir con todos sus compromisos”. Civila subrayó que esto termina afectando “a la parte más vulnerable de esta cadena, que son los trabajadores de las organizaciones”.
Firmaron convenio
En un comunicado, el Mides informó que se trata de un convenio de la cartera junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) –persona pública no estatal que coordina con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas– y República Microfinanzas –sociedad anónima que pertenece al Banco República–. El convenio firmado implica que la ANDE abrirá una línea de crédito en República Microfinanzas para que las organizaciones de la sociedad civil “puedan garantizar el pago de salarios” en circunstancias como las que explicó Civila.
“Estos créditos estarán destinados a organizaciones conveniantes con el ministerio y se darán únicamente bajo instrucción de este, obedeciendo a topes de recursos y de utilización de la herramienta, priorizando las situaciones de mayor urgencia”, se señaló en el comunicado. En la conferencia, Civila subrayó que la herramienta tendrá “un aval” del Mides y resaltó que “no es una línea que se vaya a desplegar indiscriminadamente, sino que va a tener un control y un uso racional”. En el comunicado se agregó que el Mides “se hará cargo de los gastos por concepto de intereses asociados a los créditos de República Microfinanzas” a los que accederán las organizaciones.
Además, se informó que el convenio con la ANDE “incluirá una línea de capacitación por parte de la agencia destinada a fortalecer a las organizaciones en sus capacidades de gestión y prevenir situaciones futuras asociadas a incumplimientos y atrasos”.