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Política

buenas y malas noticias

Crece el ingreso de estudiantes pobres a la Udelar, pero persisten desvinculación y brecha social

Un 25% de los estudiantes de UdelaR abandona en el primer año y solo un 2,8% logra egresar en cuatro años, según el último informe de gestión de la universidad.

UdelaR: Un 25% de los estudiantes de UdelaR abandona en el primer año y solo un 2,8% logra egresar en cuatro años, según el último informe de gestión de la universidad.

UdelaR: Un 25% de los estudiantes de UdelaR abandona en el primer año y solo un 2,8% logra egresar en cuatro años, según el último informe de gestión de la universidad.

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El perfil del estudiante de la Universidad de la República (Udelar) comenzó a transformarse lentamente en los últimos cinco años. Cada vez más jóvenes pobres logran cruzar el umbral de la educación universitaria, aunque la brecha con los sectores de altos ingresos sigue siendo abismal y los problemas de retención continúan siendo graves para las autoridades.

Así lo refleja el más reciente informe cualitativo de gestión de 2025 de la Udelar, al que accedió El País. El documento revela que la proporción de jóvenes del primer quintil de ingresos que ingresaron a la vida universitaria ya sea con carrera completa o incompleta aumentó un 46% en el último quinquenio, pasando del 5,6% en 2019 al 8,2% en 2025.

En el extremo opuesto, el acceso de los jóvenes de mayores recursos (quintil 5) también creció, pero a un ritmo mucho menor (3%), ubicándose en 66%. Hay ocho veces más probabilidades para los ricos.

Uno de cada cuatro abandona en el primer año

Otro de los datos que encienden las alarmas es la desvinculación temprana. Del total de estudiantes que ingresaron en 2025, el 25,2% no registró ninguna actividad académica de rendición de examen hasta marzo de 2026, una cifra que se mantiene prácticamente inalterada desde 2019.

Solo un 2,8% egresa en cuatro años

El informe también realizó un seguimiento de la generación que ingresó en 2021. Cuatro años después, el 60% aún permanecía activo, el 37,2% se había desvinculado y apenas un 2,8% había logrado egresar. Aunque este último porcentaje es el más alto desde 2015, sigue siendo muy bajo en términos absolutos.

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