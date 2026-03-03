SUCIVE lanza plan de regularización de multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de beneficios destinado a la regularización de multas de tránsito. La iniciativa ofrece bonificaciones significativas para los contribuyentes, con el objetivo de reducir los índices de morosidad registrados en los últimos periodos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Detalles de las bonificaciones para el pago de multas
El plan establece dos modalidades de descuento dependiendo de la situación y elección del contribuyente:
-
Descuento del 50%: Aplicable para aquellos usuarios que realizaron el pago de la patente anual al contado en enero de 2026.
Descuento del 30%: Disponible para quienes opten por financiar su deuda de multas acumulada.
Acreditación automática: Los contribuyentes que ya abonaron la patente anual y sus multas durante el primer vencimiento de enero de 2026 recibirán el reembolso del descuento de forma automática en la cuenta asociada al vehículo.
Alcance y vigencia
Este beneficio de regularización comprende todas las infracciones aplicadas por las distintas intendencias del país hasta el 31 de diciembre de 2025. Como novedad destacada, el plan también integra a los vehículos con matrícula extranjera, permitiendo que estos regularicen su situación bajo las mismas condiciones.
Cambio en la modalidad de cobro
Junto con estos beneficios, el SUCIVE informó un cambio importante en la gestión de cobro: a partir de ahora, se vuelve a exigir el pago conjunto de multas y patente. Esta medida, que había sido flexibilizada durante la administración anterior, se reinstaura como una herramienta estratégica para combatir la morosidad y asegurar la sostenibilidad del sistema de ingresos vehiculares.