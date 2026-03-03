SUCIVE lanza plan de regularización de multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de beneficios destinado a la regularización de multas de tránsito. La iniciativa ofrece bonificaciones significativas para los contribuyentes, con el objetivo de reducir los índices de morosidad registrados en los últimos periodos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares.