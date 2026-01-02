Suspenden la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y crean nuevo organismo

Afirmó que el Presupuesto "formaliza el Programa Uruguay Innova (U+I) y crea una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento", de esta última aseguró que es "una estructura bicéfala, que separa la innovación de la investigación, y que en la práctica deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad".

"Al ser un programa, U+I no tendrá continuidad y es muy posible que se borre de un plumazo próximamente; y la Secretaría de Ciencia se crea debilitada, sin demasiada institucionalidad, repitiendo el error de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del anterior gobierno del FA. No voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no las instituciones", agregó Tancredi.

Institución débil

El científico aseguró que "el producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social", "no estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno", sentenció.

"Gran parte de la comunidad académica era partidaria de la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación, tal como lo propusimos desde la asociación Investiga uy".

"Pero sabíamos que era una propuesta que no había logrado los consensos del sistema político y no estaba incluido en el programa Gobierno. Por eso en lo personal, me pareció que, como una solución transitoria, se podría crear una Secretaría de Investigación e Innovación, que le dé articulación y conducción a todo el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación", afirmó.

"Noten la denominación que entendía se debería haber utilizado: Secretaría de Investigación e Innovación. En cambio, se crean dos estructuras con una jerarquía indefinida, en consonancia con modelos de gobernanza que planteaban sectores del anterior gobierno", según el exjerarca.