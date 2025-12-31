Luchas y símbolos: personalidades que marcaron el año 2025 en Uruguay

3. José Mujica – Legado político y simbólico

Aunque su muerte ocurrió en mayo, Mujica fue una de las figuras más influyentes del año. Su desaparición marcó el cierre de una etapa histórica y aceleró la institucionalización del liderazgo en el campo popular.

4. Carolina Cosse – Vicepresidenta de la República

Consolidó su perfil como referente de un Estado activo, impulsando políticas de infraestructura y fortalecimiento de lo público, en especial en materia de obras hídricas y planificación estratégica.

5. Gabriel Oddone – Ministro de Economía y Finanzas

Protagonista del debate presupuestal y de la nueva regla fiscal. Su figura concentró tensiones entre responsabilidad macroeconómica y demandas redistributivas del electorado de izquierda.

6. Marcelo Abdala – Presidente del PIT-CNT

Emergió como uno de los actores sociales centrales del año. Lideró un sindicalismo que pasó de la resistencia a la propuesta, con énfasis en salario, empleo y reducción de la jornada laboral.

7. Carolina Spilman – Vicepresidenta del PIT-CNT

Instaló uno de los debates más audaces del año al impulsar la propuesta de un impuesto del 1% al patrimonio del sector más rico para erradicar la pobreza infantil, combinando agenda social y perspectiva de género.

8. Leticia Rodríguez Taborda – Referente antirracista

Desde la institucionalidad pública, fue clave para visibilizar el racismo estructural y promover políticas de reparación histórica y memoria afrodescendiente.

9. Doris Piriz – Senadora del Frente Amplio

Se consolidó como una voz política central de la afrodescendencia en el Parlamento, articulando derechos sociales, memoria histórica y representación institucional.

10. Gonzalo Moratorio – Científico

Figura destacada de la ciencia nacional, lideró avances en biotecnología oncológica y reforzó la idea de soberanía del conocimiento como política de Estado.

11. Luis Camnitzer – Artista

El Premio Figari 2025 reconoció su trayectoria y su concepción del arte como herramienta pedagógica y política, en un año marcado por la disputa cultural y simbólica.

12. Ramiro Cabrera – Cineasta

Con el documental Ponsonbyland, puso en cuestión los mitos fundacionales de la identidad nacional, aportando una mirada crítica sobre la historia y la soberanía.

13. Julia Paternain – Atleta

La personalidad deportiva del año. Su medalla de bronce en el Mundial de Maratón de Tokio representó un hito histórico y visibilizó el esfuerzo del deporte amateur uruguayo.

14. Nuevas generaciones deportivas

Atletas como Luciano García y María Sara Grippoli simbolizaron el recambio en el deporte olímpico, reforzando valores de colectividad, disciplina y resiliencia.

En conjunto, estas personalidades reflejan un Uruguay que en 2025 volvió a discutir sus bases políticas, sociales y culturales. Más que liderazgos aislados, expresan un proceso colectivo de reconstrucción, donde la hegemonía se disputa tanto en el gobierno como en la calle, la ciencia, la cultura y el deporte.