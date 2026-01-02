Un picante Aguerre ya palpita el clásico contra Maxi Silvera

Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol oficializó en las últimas horas las incorporaciones de Franco Escobar, Abel Hernández y Washington Aguerre. Este viernes será clave para que Facundo Batista termine firmando con el mirasol, mientras sale a buscar extremos.

El que ya calentó el ambiente fue el arquero artiguense Aguerre quien retorna al club del que es hincha un año después de haberse ido a Independiente Deportivo Medellín tras no renovar con el carbonero para la temporada que acaba de finalizar.

El arquero, de 32 años, acordó un contrato de dos temporadas con opción a extender el vínculo por una campaña más, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Su debut deberá esperar ya que arrastra dos partidos de suspensión de la liga de Colombia por un altercado con un rival, y otros dos en la Copa Libertadores por su expulsión ante Botafogo en la semifinal de vuelta de la edición 2024. Pero pasó solamente un día de su presentación y ya está haciendo de las suyas.

Este jueves 1° de enero, la cuenta de Instagram @mbtatooshop publicó un video del golero artiguense realizándose un nuevo tatuaje y, a su vez, respondiendo preguntas picantes.

La primera pregunta era sobre atajar un penal en el Campeón del Siglo o ganar un clásico, y Aguerre se decantó por la segunda opción. “¿Si fueras hinchas de Nacional y te obligan a tatuarte algo sí o sí, que sería?”, le consultaron, y fue claro: “La verdad, prefiero ser hincha de Cerro Largo”.

“¿A quién tenés pendiente atajarle un penal?”, fue la siguiente pregunta, y tras algunos segundos pensando, respondió: “Espero este año atajarle un penal justo a Maxi Silvera”.

El delantero, que fue compañero de Aguerre en 2024, terminó su contrato con Peñarol y se encamina para ser presentado como nuevo refuerzo de Nacional en las próximas horas tras negociaciones que se dieron en las últimas semanas.

Posteriormente, le consultaron qué le haría a Maximiliano Silvera el día del clásico, y no dudó a la hora de responder: “Seguro que saludarlo no, eso es un hecho. Después lo otro vamos a ver qué va a pasar”.

Una de las últimas preguntas fue: “Preferís que Nacional descienda o salir campeón invicto?”. Y el arquero fue directo: “Que Nacional descienda”. Luego, tuvo que decir “una verdad incomoda sobre Nacional”, y respondió: “Es más fácil llegar a la sexta que a la cuarta”.

Peñarol presentó a Britos

También en las últimas horas Peñarol anunció oficialmente a Sebastián Britos como su cuarta contratación, horas después de presentar las vueltas del arquero Washington Aguerre y el centrodelantero Abel Hernández y la llegada del lateral Franco Escobar.

Los carboneros dejaron el 31 de diciembre prácticamente sellada la incorporación del arquero, al que terminaron de cerrar este 1º de enero. Se acordó un contrato de un año, con la opción a extender el vínculo por una temporada más.

El golero, campeón uruguayo con Liverpool en 2023, retorna al fútbol uruguayo a sus 37 años tras su pasaje por Universitario de Perú, del que quedó libre. Con el equipo peruano, Britos fue bicampeón 2024-2025.

El arquero llega como alternativa de Aguerre tras las salidas de Martín Campaña, quien continuará su carrera en Montevideo Wanderers.

