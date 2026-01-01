El hecho ocurrió cuando el influencer intentó realizar un depósito de dinero sin portar su cédula de identidad. Ante la negativa, el hombre reaccionó de forma violenta y “armó un lío”, lo que motivó la intervención de dos guardias de seguridad y posteriormente de la Policía.
"Ahí están los alcahuetes": expulsaron de un shopping a influencer tras forcejeo con la Policía
El influencer Gonzalo Amilivia, protagonizó un nuevo episodio público tras ser expulsado de del shopping luego de un incidente por efectivos de la policía.