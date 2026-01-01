Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad influencer |

conventillo

"Ahí están los alcahuetes": expulsaron de un shopping a influencer tras forcejeo con la Policía

El influencer Gonzalo Amilivia, protagonizó un nuevo episodio público tras ser expulsado de del shopping luego de un incidente por efectivos de la policía.

 captura
El hecho ocurrió cuando el influencer intentó realizar un depósito de dinero sin portar su cédula de identidad. Ante la negativa, el hombre reaccionó de forma violenta y “armó un lío”, lo que motivó la intervención de dos guardias de seguridad y posteriormente de la Policía.

La situación quedó registrada en un video difundido por la cuenta de Instagram Muertevideo, citada por Montevideo Portal donde se observa a Amilivia discutiendo con un efectivo policial. En las imágenes se lo escucha decir: “Vos me estás hablando para dar mi opinión, acá estoy cabeza”. Minutos después, el influencer fue retirado del lugar.

Influencer apoya influencer

Ya en el exterior del shopping, Amilivia continuó grabándose mientras insultaba a patrulleros, a quienes llamó “chanchos”, y gritó frases como “ahí están los alcahuetes”. Tras el episodio, otro influencer, JohnnyTecuento, acudió al lugar y le permitió resguardar el dinero que no había podido depositar, según se observa en publicaciones posteriores en redes sociales.

Amilivia es conocido por sus reiteradas apariciones públicas y reclamos al intendente de Montevideo, Mario Bergara, en particular por pedidos de asfaltado en la zona de la Cachimba del Piojo.

