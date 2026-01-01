"Ahí están los alcahuetes": expulsaron de un shopping a influencer tras forcejeo con la Policía

Influencer apoya influencer

Ya en el exterior del shopping, Amilivia continuó grabándose mientras insultaba a patrulleros, a quienes llamó “chanchos”, y gritó frases como “ahí están los alcahuetes”. Tras el episodio, otro influencer, JohnnyTecuento, acudió al lugar y le permitió resguardar el dinero que no había podido depositar, según se observa en publicaciones posteriores en redes sociales.

Amilivia es conocido por sus reiteradas apariciones públicas y reclamos al intendente de Montevideo, Mario Bergara, en particular por pedidos de asfaltado en la zona de la Cachimba del Piojo.