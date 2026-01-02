El tradicional torneo de verano del fútbol regional vuelve a escena. La Serie Río de la Plata celebrará este año su quinta realización consolidándose como el certamen de pretemporada más importante del continente, con una edición ampliada y un marcado perfil internacional que contará con la participación de equipos provenientes de seis países sudamericanos.
Internacional de verano
Serie Río de la Plata: calendario completo con los dos grandes de Uruguay
Peñarol y Nacional harán el debut en la serie Río de la Plata, los tricolores como locales en el Gran Parque Central y Peñarol en el Campus de Maldonado.