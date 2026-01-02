Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Río de la Plata | serie |

Internacional de verano

Serie Río de la Plata: calendario completo con los dos grandes de Uruguay

Peñarol y Nacional harán el debut en la serie Río de la Plata, los tricolores como locales en el Gran Parque Central y Peñarol en el Campus de Maldonado.

 Foto: Serie Río de la Plata
El tradicional torneo de verano del fútbol regional vuelve a escena. La Serie Río de la Plata celebrará este año su quinta realización consolidándose como el certamen de pretemporada más importante del continente, con una edición ampliada y un marcado perfil internacional que contará con la participación de equipos provenientes de seis países sudamericanos.

El desafío de los grandes y la polémica en Nacional

Uno de los puntos más comentados de esta edición es la confirmación de Nacional en el fixture. A pesar de que la institución tricolor se había posicionado inicialmente en contra de participar en el certamen, finalmente fue anunciada como parte de la competición. Su única presentación será un duelo internacional de alto nivel frente a Deportes Concepción (Chile), programado para el martes 20 de enero a las 22:00 horas en su casa, el Gran Parque Central.

Por otro lado, el otro gigante uruguayo, Peñarol, protagonizará uno de los platos fuertes del torneo. El conjunto aurinegro se verá las caras ante River Plate (Argentina) el sábado 17 de enero a las 22:00 horas, en un encuentro que promete colmar las instalaciones del Campus de Maldonado.

Calendario y participación uruguaya

La actividad para los clubes locales será intensa durante las dos semanas de competencia. El debut de los equipos uruguayos en el certamen se dará el lunes 12 de enero, cuando Cerro Largo reciba a Atlético Tucumán. El cierre del torneo en suelo oriental estará a cargo de Paysandú FC, que se enfrentará a Miramar Misiones el lunes 26 de enero en el Parque Artigas.

A continuación, el detalle de los encuentros más destacados de la Serie Río de la Plata:

  • 12/01: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán (Debut uruguayo)

  • 15/01: Progreso vs. Atlético Tucumán

  • 16/01: Wanderers vs. Independiente

  • 17/01: Defensor Sporting vs. Unión de Santa Fe

  • 17/01: Peñarol vs. River Plate (ARG) – 22:00 hs (Campus de Maldonado)

  • 18/01: Juventud vs. Olimpia

  • 19/01: Racing vs. Univ. de Concepción

  • 20/01: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe

  • 20/01: Nacional vs. Deportes Concepción (CHI) – 22:00 hs (Gran Parque Central)

  • 21/01: Peñarol vs. Colo-Colo

  • 22/01: Wanderers vs. Univ. de Concepción

  • 23/01: Paysandú FC vs. Colón y City Torque vs. Deportes Concepción

  • 26/01: Paysandú FC vs. Miramar Misiones (Cierre de la serie)

