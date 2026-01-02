Serie Río de la Plata: calendario completo con los dos grandes de Uruguay

El desafío de los grandes y la polémica en Nacional

Uno de los puntos más comentados de esta edición es la confirmación de Nacional en el fixture. A pesar de que la institución tricolor se había posicionado inicialmente en contra de participar en el certamen, finalmente fue anunciada como parte de la competición. Su única presentación será un duelo internacional de alto nivel frente a Deportes Concepción (Chile), programado para el martes 20 de enero a las 22:00 horas en su casa, el Gran Parque Central.