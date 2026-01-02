Enero intenso: gobierno le apunta al viaje de Orsi a China y al acuerdo Mercosur-UE

En ese sentido, Lubetkin sostuvo que la gira busca “dar un salto de calidad en todos los aspectos referidos a la cooperación y el desarrollo económico y a la cooperación económica y comercial con China", en línea con la definición estratégica planteada por Orsi al asumir el mandato, respecto de profundizar la relación con Asia.

Acuerdo Mercosur-UE

Pero otro de los grandes eventos que se esperan para el comienzo del año es la postergada firma del acuerdo Mercosur-UE, que debería haberse llevado a cabo el pasado 20 de diciembre pero que, por dilaciones desde Europa, se aplazó al 2026.

Al respecto, el canciller no descartó la posibilidad de que, junto al viaje a China, se dé "un doble momento extraordinario" en materia internacional con la reafirmación del acuerdo de libre comercio.

Si bien en un principio se había hablado del 12 de enero como una fecha estimada para la firma, Lubetkin señaló que se espera que, finalmente, tenga lugar, incluso, a inicios de febrero.

Por otra parte, también hay expectativas en el gobierno por la asunción de Uruguay de la presidencia del G77 en Nueva York, también a mediados de este mes. Así como respecto del ingreso definitivo al Acuerdo Transpacífico (Cptpp), aunque para ello es posible que sean necesarios "un par de años" de trabajo previo para la readecuación de toda la normativa exigida por el bloque comercial.