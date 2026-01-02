Arranca 2028
Enero intenso: gobierno le apunta al viaje de Orsi a China y al acuerdo Mercosur-UE
El canciller Mario Lubetkin dijo que enero será un mes con mucha actividad con un par de temas trascendentes arriba de la mesa.
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
El canciller Mario Lubetkin dijo que enero será un mes con mucha actividad con un par de temas trascendentes arriba de la mesa.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Enero no será "un mes tranquilo", así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores (MRREE), Mario Lubetkin, respecto de la agenda de trabajo que enfrenta su cartera. Es que, en primer lugar, están los preparativos para lo que será la misión oficial de Orsi a China, acompañado de una delegación con jerarcas y una "importantísima presencia" de actores privados del país.
Para ello, el gobierno —a través de Uruguay XXI— ya lanzó la convocatoria para integrar la delegación empresarial, con inscripciones abiertas para cámaras de todos los sectores. Algo que, pese a estar más orientada al sector agroexportador —por la matriz de intercambio con el gigante asiático—, fue recibido positivamente por todo el ecosistema privado en tanto se entiende como una señal de la administración actual de dar oportunidades para el desarrollo de los negocios locales.
En ese sentido, Lubetkin sostuvo que la gira busca “dar un salto de calidad en todos los aspectos referidos a la cooperación y el desarrollo económico y a la cooperación económica y comercial con China", en línea con la definición estratégica planteada por Orsi al asumir el mandato, respecto de profundizar la relación con Asia.
Pero otro de los grandes eventos que se esperan para el comienzo del año es la postergada firma del acuerdo Mercosur-UE, que debería haberse llevado a cabo el pasado 20 de diciembre pero que, por dilaciones desde Europa, se aplazó al 2026.
Al respecto, el canciller no descartó la posibilidad de que, junto al viaje a China, se dé "un doble momento extraordinario" en materia internacional con la reafirmación del acuerdo de libre comercio.
Si bien en un principio se había hablado del 12 de enero como una fecha estimada para la firma, Lubetkin señaló que se espera que, finalmente, tenga lugar, incluso, a inicios de febrero.
Por otra parte, también hay expectativas en el gobierno por la asunción de Uruguay de la presidencia del G77 en Nueva York, también a mediados de este mes. Así como respecto del ingreso definitivo al Acuerdo Transpacífico (Cptpp), aunque para ello es posible que sean necesarios "un par de años" de trabajo previo para la readecuación de toda la normativa exigida por el bloque comercial.