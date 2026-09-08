TCP solicitará la esencialidad del puerto tras "importantes perjuicios" por paralizaciones.

Detallaron que la solicitud de la empresa se planteó formalmente este martes en el marco de la reunión tripartita de la que participaron representantes de la compañía, la organización sindical y las autoridades de la cartera laboral.

En cuanto a la viabilidad de la medida, la firma puntualizó que "la adopción, oportunidad y alcance de esta medida quedarán exclusivamente a criterio de dichas autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación".

Además, la operadora portuaria indicó que "continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados".

Pese al pedido elevado al ministerio, TCP confirmó a los usuarios que la actividad plena comenzó a restablecerse este martes a partir de las 15:00 horas, luego de que el sindicato notificara la reanudación del trabajo y la empresa procediera a convocar al personal necesario para retomar la operativa normal.