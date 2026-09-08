La Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó que solicitará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la declaración de esencialidad para las operativas vinculadas a la carga contenerizada, de acuerdo con un comunicado difundido por la propia empresa operadora a través de sus canales oficiales.
conflicto por convenio colectivo
TCP solicitará la esencialidad del puerto tras "importantes perjuicios" por paralizaciones
"Las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y a toda la cadena logística", expresó la empresa.