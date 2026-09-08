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Política TCP | puerto | Ministerio de Trabajo

conflicto por convenio colectivo

TCP solicitará la esencialidad del puerto tras "importantes perjuicios" por paralizaciones

"Las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y a toda la cadena logística", expresó la empresa.

TCP solicitará la esencialidad del puerto tras importantes perjuicios por paralizaciones.

TCP solicitará la esencialidad del puerto tras "importantes perjuicios" por paralizaciones.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó que solicitará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la declaración de esencialidad para las operativas vinculadas a la carga contenerizada, de acuerdo con un comunicado difundido por la propia empresa operadora a través de sus canales oficiales.

La postura de la compañia responde a las sucesivas paralizaciones de actividades de los últimos meses, que en el acumulado del año superan los 30 días de inactividad. Incluso este martes el Sindicato TCP-NELSURY interrumpió las tareas y fijó una "guardia gremial" por tiempo indeterminado, sin precisar un horario de retorno a la actividad habitual.

"Importantes perjuicios"

Según la postura de TCP, el esquema dispuesto por el gremio resultó insuficiente para garantizar el funcionamiento básico de la terminal marítima."Las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y a toda la cadena logística", expresaron en un comunicado publicado en la red social X.

Detallaron que la solicitud de la empresa se planteó formalmente este martes en el marco de la reunión tripartita de la que participaron representantes de la compañía, la organización sindical y las autoridades de la cartera laboral.

En cuanto a la viabilidad de la medida, la firma puntualizó que "la adopción, oportunidad y alcance de esta medida quedarán exclusivamente a criterio de dichas autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación".

Además, la operadora portuaria indicó que "continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar los perjuicios ocasionados".

Pese al pedido elevado al ministerio, TCP confirmó a los usuarios que la actividad plena comenzó a restablecerse este martes a partir de las 15:00 horas, luego de que el sindicato notificara la reanudación del trabajo y la empresa procediera a convocar al personal necesario para retomar la operativa normal.

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