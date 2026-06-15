Techo digno en Ciudad del Plata: histórico realojo beneficia a 58 familias

“Esto que está pasando no se los regaló nadie, es su derecho; es el derecho de cada uno de los uruguayos y las uruguayas a tener un techo digno, una casa digna, y para eso tiene que servir la política”, expresó Sánchez.

Asimismo, el jerarca hizo un llamado a mantener el compromiso social con los sectores más vulnerables: “Hay que ser solidarios, porque todavía quedan un montón de uruguayos que están viviendo en un rancho y, para eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir exigiendo y hay que ser solidarios”.

Cooperación sin banderas políticas

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó la sinergia institucional que hizo posible la concreción de este nuevo barrio, subrayando que el bienestar de la ciudadanía estuvo por encima de cualquier diferencia partidaria.

“Todos entendimos que no importaban los colores, que acá había que trabajar juntos, poniendo a la gente en el centro”, enfatizó la ministra Paseyro.

Un símbolo de pertenencia e identidad comunitaria

El momento cumbre y más emotivo de la jornada se vivió cuando las familias adjudicatarias realizaron una intervención colectiva en el depósito de agua característico de la zona. Como símbolo de arraigo, identidad y construcción del nuevo barrio San Fernando, los vecinos dejaron estampadas sus manos sobre la estructura del tanque, sellando de forma comunitaria el inicio de su nueva vida.

Con este realojo, el Gobierno nacional y las autoridades locales dan un paso significativo en la erradicación de asentamientos e impulsan una política habitacional integral que transforma la realidad urbana y social de Ciudad del Plata.