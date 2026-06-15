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Política realojo | asentamiento |

Techo digno en Ciudad del Plata: histórico realojo beneficia a 58 familias

El exasentamiento El Tanque se transformó en el barrio San Fernando tras un esfuerzo conjunto que garantiza vivienda digna en San José.

Histórico realojo

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En un emotivo acto que marca el inicio de una nueva etapa comunitaria, de dio lugar al realojo y se inauguró oficialmente el complejo habitacional del barrio San Fernando en Ciudad del Plata. El proyecto, que beneficia a 58 familias que residían en el asentamiento El Tanque, es el resultado de un esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, la Intendencia de San José y el municipio local, en el marco de las políticas de integración social y urbana.

La actividad contó con la participación del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la intendenta de San José, Ana Bentaberri; el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani; y el director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci.

La vivienda como un derecho fundamental

Durante la inauguración, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se dirigió a los vecinos para reivindicar el acceso a la vivienda como una prioridad del Estado y una herramienta clave de la política social.

“Esto que está pasando no se los regaló nadie, es su derecho; es el derecho de cada uno de los uruguayos y las uruguayas a tener un techo digno, una casa digna, y para eso tiene que servir la política”, expresó Sánchez.

Asimismo, el jerarca hizo un llamado a mantener el compromiso social con los sectores más vulnerables: “Hay que ser solidarios, porque todavía quedan un montón de uruguayos que están viviendo en un rancho y, para eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir exigiendo y hay que ser solidarios”.

Cooperación sin banderas políticas

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó la sinergia institucional que hizo posible la concreción de este nuevo barrio, subrayando que el bienestar de la ciudadanía estuvo por encima de cualquier diferencia partidaria.

“Todos entendimos que no importaban los colores, que acá había que trabajar juntos, poniendo a la gente en el centro”, enfatizó la ministra Paseyro.

Un símbolo de pertenencia e identidad comunitaria

El momento cumbre y más emotivo de la jornada se vivió cuando las familias adjudicatarias realizaron una intervención colectiva en el depósito de agua característico de la zona. Como símbolo de arraigo, identidad y construcción del nuevo barrio San Fernando, los vecinos dejaron estampadas sus manos sobre la estructura del tanque, sellando de forma comunitaria el inicio de su nueva vida.

Con este realojo, el Gobierno nacional y las autoridades locales dan un paso significativo en la erradicación de asentamientos e impulsan una política habitacional integral que transforma la realidad urbana y social de Ciudad del Plata.

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