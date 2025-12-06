Todavía no hay acuerdo para la designación de un nuevo comisionado parlamentario

Los legisladores de la comisión recibieron en total a 16 postulantes entre la iniciativa legislativa y las que fueron por iniciativa propia o grupo de personas.

En la sesión de este viernes no hubo acuerdo, por lo cual se acordó un cuarto intermedio para que se den las negociaciones durante el fin de semana con representantes de cada partido.

Respecto a las preferencias de los nombres, durante todo el proceso la comisión se manejó con cautela y reserva.

Oficialismo retiró apoyo a Galain

En la última sesión la bancada oficialista reiteró su apoyo a Pablo Galain, candidato propuesto por la legisladora del Frente Amplio Graciela Barrera y los colorados Robert Silva y Felipe Schipani, como el único por iniciativa legislativa. El legislador oficialista aclaró que el apoyo de los colorados “no alcanza” para aprobarlo y señaló que la distancia se produce con el Partido Nacional porque propone otro nombre.

“La intención es tener un acuerdo, pero hasta ahora no existe”, acotó el legislador del FA, quien señaló que la ley no prevé qué hacer si no hay consenso y obliga que necesariamente sea tres quintos de la comisión.

“Lo primero es interpretar a favor de la población y acá la población lo que necesita es un comisionado parlamentario cuanto antes”, indicaron desde la oposición.