Política comisión | oficialismo |

Sistema penitenciario

Todavía no hay acuerdo para la designación de un nuevo comisionado parlamentario

La comisión tiene plazo para presentar un nombre hasta el lunes a las 0.00, por lo que se estima que las negociaciones continuarán el fin de semana.

La presidenta de la comisión, Bettiana Díaz. Todavía no hay acuerdo por el nuevo comisionado parlamentario.

 Foto: Diego. Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este fin de semana habrá arduas negociaciones entre los partidos políticos para llegar a un acuerdo para la designación del nuevo comisionado parlamentario.

Los tiempos apremian y la comisión especial para la designación del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario se reunió el viernes en la última instancia formal para definir entre los candidatos postulados y elevarlo a la Asamblea General. La comisión tiene plazo para presentar un nombre hasta el lunes a las 0.00, por lo que se estima que las negociaciones continuarán el fin de semana.

Luego de la renuncia de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario penitenciario para asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el pasado 8 de octubre, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz y el senador del Partido Nacional Carlos Camy informaron sobre el proceso de selección y anunciaron que se abría un plazo para recibir postulaciones en una conferencia de prensa.

Los legisladores de la comisión recibieron en total a 16 postulantes entre la iniciativa legislativa y las que fueron por iniciativa propia o grupo de personas.

En la sesión de este viernes no hubo acuerdo, por lo cual se acordó un cuarto intermedio para que se den las negociaciones durante el fin de semana con representantes de cada partido.

Respecto a las preferencias de los nombres, durante todo el proceso la comisión se manejó con cautela y reserva.

Oficialismo retiró apoyo a Galain

En la última sesión la bancada oficialista reiteró su apoyo a Pablo Galain, candidato propuesto por la legisladora del Frente Amplio Graciela Barrera y los colorados Robert Silva y Felipe Schipani, como el único por iniciativa legislativa. El legislador oficialista aclaró que el apoyo de los colorados “no alcanza” para aprobarlo y señaló que la distancia se produce con el Partido Nacional porque propone otro nombre.

“La intención es tener un acuerdo, pero hasta ahora no existe”, acotó el legislador del FA, quien señaló que la ley no prevé qué hacer si no hay consenso y obliga que necesariamente sea tres quintos de la comisión.

“Lo primero es interpretar a favor de la población y acá la población lo que necesita es un comisionado parlamentario cuanto antes”, indicaron desde la oposición.

