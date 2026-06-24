Mundial: Suiza y Canadá clasificados; Bosnia y Herzegovina aguarda

El juego se abrió a los 46 minutos luego de un desborde por derecha de Manzambi, quien mandó un centro raso para Vargas quien con tiempo y espacio, definió para abrir el marcador. Apenas ocho minutos más tarde, Embolo la peleó de espaldas al arco entre tres defensores, y tocó para que apareciera Manzambi, marcando el segundo gol del partido.

A falta de quince minutos y aprovechando un quede defensivo suizo, David descontó para los locales dando un manto de emoción para los minutos finales del encuentro.

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Un triunfo que puede ser histórico para el equipo europeo, que quedó al borde de, en su segundo Mundial, acceder a las instancia finales por primera vez en la historia.

El partido se abrió a los 28 minutos gracias a un hermoso zapatazo de media distancia por parte de Alajbegovic. El segundo tanto iba a llegar cinco minutos mas tarde cuando tras un centro al segundo palo, el balón se desvió en Abunada, responsable de vencer al golero y marcar en su propio arco.

Pero antes de terminar el primer tiempo, Junior desde la izquierda asistió a Al-Haydos quien en la puerta del área chica empujó la pelota hacia la red. Ya en el cierre del encuentro, Mahmic peleó dentro del área y sacó un derechazo para marcar el tercero a favor de Bosnia y Herzegovina que puede ser histórico.