Mundial: Suiza y Canadá clasificados; Bosnia y Herzegovina aguarda

Se disputó la última fecha del grupo B de este Mundial, que dejó como saldo las clasificaciones de Suiza y de Canadá, al tiempo que Bosnia y Herzegovina quedó tercero con cuatro puntos y aguarda el desarrollo del resto de los grupos pero sus posibilidades de clasificar son muy altas.
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Suiza quedó primera del grupo y se enfrentará a uno de los mejores terceros el 2 de julio en Vancouver; mientras que Canadá se medirá ante el segundo del grupo A (Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) el 28 de junio en Los Ángeles.
Suiza 2-1 Canadá
El equipo europeo sacó una ventaja rápida en el comienzo del segundo tiempo, y pese a alguna zozobra, logró mantener el resultado para cerrar como líder el grupo.
El juego se abrió a los 46 minutos luego de un desborde por derecha de Manzambi, quien mandó un centro raso para Vargas quien con tiempo y espacio, definió para abrir el marcador. Apenas ocho minutos más tarde, Embolo la peleó de espaldas al arco entre tres defensores, y tocó para que apareciera Manzambi, marcando el segundo gol del partido.
A falta de quince minutos y aprovechando un quede defensivo suizo, David descontó para los locales dando un manto de emoción para los minutos finales del encuentro.
Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Un triunfo que puede ser histórico para el equipo europeo, que quedó al borde de, en su segundo Mundial, acceder a las instancia finales por primera vez en la historia.
El partido se abrió a los 28 minutos gracias a un hermoso zapatazo de media distancia por parte de Alajbegovic. El segundo tanto iba a llegar cinco minutos mas tarde cuando tras un centro al segundo palo, el balón se desvió en Abunada, responsable de vencer al golero y marcar en su propio arco.
Pero antes de terminar el primer tiempo, Junior desde la izquierda asistió a Al-Haydos quien en la puerta del área chica empujó la pelota hacia la red. Ya en el cierre del encuentro, Mahmic peleó dentro del área y sacó un derechazo para marcar el tercero a favor de Bosnia y Herzegovina que puede ser histórico.