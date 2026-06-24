La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, se manifestó en contra de la posibilidad de utilizar vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional para patrullar ciertos barrios de Montevideo, una propuesta que el gobierno analizará en el próximo Consejo de Ministros. Moreira, en diálogo con la Diaria Radio advirtió que la militarización de la seguridad pública traslada los conflictos a una lógica de guerra y defendió que el control del crimen organizado debe mantenerse estrictamente en el ámbito civil.
cosechando rechazos
Constanza Moreira criticó anuncio del Ejecutivo de usar vehículos militares para patrullaje
Constanza Moreira fue crítica con los anuncios del Ejecutivo en relación a utilizar vehículos militares en barrios pobres y en cómo se comunicó.