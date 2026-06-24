Constanza Moreira criticó anuncio del Ejecutivo de usar vehículos militares para patrullaje

No contarán con su respaldo

La legisladora de Casa Grande afirmó que cualquier medida orientada a militarizar la seguridad no contará con su respaldo, argumentando que el incremento de penas y las políticas de mano dura no han logrado reducir el delito en el país. Asimismo, señaló que las autoridades subestimaron el impacto negativo y la sensibilidad de la población especialmente del electorado frenteamplista frente a la presencia militar en las calles, criticando además que el tema trascendiera inicialmente a través de una filtración de prensa sin las explicaciones pertinentes.