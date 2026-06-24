Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

cosechando rechazos

Constanza Moreira criticó anuncio del Ejecutivo de usar vehículos militares para patrullaje

Constanza Moreira fue crítica con los anuncios del Ejecutivo en relación a utilizar vehículos militares en barrios pobres y en cómo se comunicó.

Senadora Constanza Moreira de Casa Grande.

Senadora Constanza Moreira de Casa Grande.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, se manifestó en contra de la posibilidad de utilizar vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional para patrullar ciertos barrios de Montevideo, una propuesta que el gobierno analizará en el próximo Consejo de Ministros. Moreira, en diálogo con la Diaria Radio advirtió que la militarización de la seguridad pública traslada los conflictos a una lógica de guerra y defendió que el control del crimen organizado debe mantenerse estrictamente en el ámbito civil.

No contarán con su respaldo

La legisladora de Casa Grande afirmó que cualquier medida orientada a militarizar la seguridad no contará con su respaldo, argumentando que el incremento de penas y las políticas de mano dura no han logrado reducir el delito en el país. Asimismo, señaló que las autoridades subestimaron el impacto negativo y la sensibilidad de la población especialmente del electorado frenteamplista frente a la presencia militar en las calles, criticando además que el tema trascendiera inicialmente a través de una filtración de prensa sin las explicaciones pertinentes.

Por otro lado, Moreira sostuvo que existe una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas para asumir tareas de seguridad pública, ya que los militares prefieren abocarse a misiones de emergencia y asistencia social. En contraposición al uso de vehículos blindados, a los que describió como la imagen de una zona de guerra, la senadora enfatizó la necesidad de abordar la problemática en los barrios mediante el fortalecimiento de políticas públicas en salud, educación, vivienda y alimentación.

Te puede interesar